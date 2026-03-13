Свят

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Документите на Федералното бюро за разследване (ФБР) описват как една жена твърди, че в дома му в Ню Йорк ѝ е била показана снимка на „майката“ на детето на покойния педофил

13 март 2026, 09:34
П окойният финансист педофил Джефри Епстийн е признал, че е баща на дете от една от жертвите си, сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, съобщава английското издание The Telegraph.

Документите на Федералното бюро за разследване (ФБР) описват как една жена твърди, че в дома му в Ню Йорк ѝ е била показана снимка на „майката“ на детето на покойния педофил.

Бележките на ФБР, датирани от януари 2020 г., съдържат твърденията на жена, която казва, че е била сексуално насилвана от Епстийн в продължение на години, започвайки от 16-годишна възраст. В тях се казва: „В друг апартамент на неговата резиденция имаше снимка на руса жена на плажа. Епстийн каза на (името е заличено), че това е майката на неговото дете.“

Жената твърди, че се е запознала с покойния финансист като тийнейджърка-модел през 2005 г. Бележките продължават с описание как педофилът след това показал на момичето „скулптура на торс“ на същата жена (предполагаемата майка).

„Имаше скулптура на торс, като отливка – Епстийн каза, че тази отливка е на тази жена“, се казва в бележките. „Епстийн каза на (името е заличено), че тази жена е съвършена. Епстийн каза на (името е заличено), че съпругът ѝ ще бъде много щастлив“.

Това не е първият път, когато се предполага, че опозореният финансист е имал деца. По-рано тази седмица The Times съобщи, че друга жертва твърди, че е родила момиче около 2002 г., когато е била на 16 или 17 години.

Документите сочат, че детето е било взето от майка му 10 минути след раждането – нещо, което жената твърди, че е станало под наблюдението на Гилейн Максуел, бившата приятелка на Епстийн.

„Тя се роди, чух плача ѝ!“ пише жертвата. „Видях тази малка главичка и тяло между ръцете на лекаря. Гилейн каза, че е красива. Къде е тя?“.

Жената добавя: „Не искам да бъда свързана с Джефри до края на живота си! Това, че някой свири добре на пиано, не е добра причина да мислиш, че има добри гени или трябва да има дете! Аз съм твърде млада, а той е твърде стар!

Коментарите за пианото и музиката се правят, за да ме убедят, че това е правилно и ще създаде перфектно потомство – той (Епстийн) ги нарича „превъзхождащ генетичен фонд“? Защо аз?? Цветът на очите ми, цветът на очите ми? Липсва ми човекът, който бях, преди да бъда превърната в нещо, което се усеща като човешки инкубатор“.

Междувременно Daily Mail съобщава за няколко случая, в които Епстийн е искал от жени да износят негово дете. Сред милионите документи, публикувани от ФБР, има и един, на който се вижда как Епстийн прегръща жена в дома си в Ню Йорк, докато тя държи бебе в ръцете си.

Братът на Епстийн по-рано е настоявал, че покойният финансист никога не е имал дете.

Източник: The Telegraph    
