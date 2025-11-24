Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

С илни взривове отекват в централната част на украинския черноморски град Одеса, който е подложен на нападение с дронове, съобщиха местни канали в "Телеграм".
Тревогата бе обявена в 18:15 часа (и българско време). Властите призоваха местните жители да се укрият в бомбоубежищата.
‼️🇺🇦🔥Hell in Odessa: A massive attack on the power system is underway. The lights are going out— Bernadette 🏴🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) November 24, 2025
"Odessa is currently hell. The city is under attack by "Shaheds" from all sides, and the power has already partially gone out," local sources write.
There are reports of strikes on… pic.twitter.com/56JZggV7Jy
Още дронове летят към Одеса, Черноморск и Южни от акваторията на Черно море, съобщиха още местни канали в "Телеграм".
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Geran-2 drones struck the TPP in Odessa’s Peresypskyi district pic.twitter.com/6ldDshvBPM— VolgaLad (@cym27s) November 24, 2025