Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Властите призоваха местните жители да се укрият в бомбоубежищата

24 ноември 2025, 20:36
Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града
Източник: БТА

С илни взривове отекват в централната част на украинския черноморски град Одеса, който е подложен на нападение с дронове, съобщиха местни канали в "Телеграм".

Тревогата бе обявена в 18:15 часа (и българско време). Властите призоваха местните жители да се укрият в бомбоубежищата.

Още дронове летят към Одеса, Черноморск и Южни от акваторията на Черно море, съобщиха още местни канали в "Телеграм".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Одеса нападение с дронове взривове въздушна тревога българи в Украйна бомбоубежища Черно море Украйна Телеграм Черноморск
