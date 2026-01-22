15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

М омче на 15-годишна възраст е загинало, а 58 души са били евакуирани, сред които и 8 деца, заради удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одески район. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Удар с дрон срина жилищна сграда в Одеса, има жертви и ранени

"За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството на загиналия", каза Олег Кипер.

"През нощта руснаците отново атакува цивилното население на Одеския район с дронове. Дрон се вряза между 18-ия и 19-ия етаж на жилищен блок, без последваща детонация. Щети са нанесени на фасадата и остъкляването на сградата, както и на леки коли пред блока", информира областният управител.

Съответните служби отстраняват последиците от нощната атака.

