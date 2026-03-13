Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Д оналд Тръмп може да обещава бърз край на войната си срещу Иран, но политическите последици ще продължат дълго след като боевете спрат, пише Politico.

Служители от администрацията на Тръмп омаловажават скока в цените на петрола и бензина, причинен от нарушаването на доставките на суров петрол през Ормузкия проток – ключов морски маршрут.

„Скорошното увеличение на цените на петрола и газа е временно и тази операция ще доведе до по-ниски цени на бензина в дългосрочен план“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит пред журналисти във вторник, визирайки атаките срещу Иран. Министърът на енергетиката Крис Райт каза в понеделник, че колебанията в цените ще продължат „седмици, а не месеци“, докато движението на танкери продължава да се затруднява в протока.

Но анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори.

Ето пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат:

Това е физически проблем

Войната срещу Иран вече е нарушила енергийните пазари в района на Персийския залив толкова сериозно, че бързо възстановяване вече не е възможно, казва Анас Алхаджи, експерт по глобалните енергийни пазари.

Нарастващото задръстване от танкери от двете страни на Ормузкия проток, който на практика е затворен повече от седмица, ще отнеме поне две седмици, за да бъде разчистено. След това ще е необходимо възстановяване на производството на петрол и газ в все повече държави от Близкия изток, които в момента са го прекратили, включително Катар, Бахрейн, Ирак и Саудитска Арабия.

Някои от щетите от иранските атаки, например върху съоръженията за природен газ в Катар, не могат да бъдат поправени лесно, казва той. „Краят на войната не означава край на кризата“, заяви Алхаджи.

„Имаме държави, които буквално спряха производството, защото складовете им са пълни. За да се върне този петрол до нивата отпреди кризата, е нужно време. Особено при втечнения природен газ това отнема много дълго време“, обясни той.

За танго са нужни двама

Тръмп може да е започнал войната, но няма власт едностранно да я прекрати. Иранците не са заявили публично, че бързо ще се съгласят да прекратят атаките си. През последната седмица те все по-често атакуват енергийната инфраструктура в региона, което може да доведе до сериозен скок в цените на петрола и по-дълъг период на несигурност.

В отговор на коментарите на Тръмп говорителят на Революционната гвардия Али Мохамад Наини заяви пред иранските държавни медии във вторник, че „Иран ще реши кога войната ще приключи“. Иранските представители добре осъзнават политическия натиск, пред който е изправен Тръмп у дома, докато цените на бензина остават високи.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че скокът на световните цени на петрола показва, че режимът няма да капитулира, ако САЩ и Израел продължат да атакуват петролна инфраструктура. „9 дни след началото на операция „Епична грешка“ цените на петрола се удвоиха, а всички суровини рязко поскъпват“, написа той в X.

„Знаем, че САЩ заговорничат срещу нашите петролни и ядрени обекти с надеждата да ограничат огромния инфлационен шок. Иран е напълно подготвен. А и ние имаме много изненади“, добави Арагчи.

Може да стане още по-лошо

Във вторник се появиха доказателства, че Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток – значителна ескалация, която може сериозно да усложни усилията за възстановяване на около 20% от дневните световни енергийни доставки, които минават през региона, съобщи CBS News.

Потенциалното миниране на протока, заедно с щетите по инфраструктурата и спряното производство, означава, че може да мине дълго време, преди енергийните пазари да се нормализират, казва анализаторът на петрол Рори Джонстън, автор на бюлетина Commodity Context.

„Тази криза ще продължи да се задълбочава, докато нормалният трафик през протока не бъде възстановен. И на този етап, дори ако конфликтът приключи днес и танкерите възобновят движението си на 100%, пак ще са нужни месеци, за да се върнем към нещо, наподобяващо нормалност“, написа той в X.

Колкото по-дълго протокът остава фактически затворен, толкова по-голям е рискът светът да изпадне в „дълбока рецесия“, казва Грег Приди, специалист по енергийни кризи, който е работил в U.S. Energy Information Administration по време на администрацията на Джордж Буш.

Според него ще отнеме повече от месец, за да се възстанови нормалната ситуация, ако войната спре днес, но „няма да има нормален трафик на танкери, докато Иран има оръжия, с които да атакува“.

Приди, който сега е старши сътрудник в Center for the National Interest, казва, че ако настоящият обем петрол остане извън пазара още седем седмици, това ще доведе до толкова тежък глобален икономически спад, че ще предизвика „вероятно най-лошата рецесия, която светът е виждал от 30-те години на миналия век“.

Не са само мините

Атаките срещу енергийна инфраструктура от страна на Иран и потенциално други групи се разширяват с всеки изминал ден и могат да причинят трайни щети. В сряда Иран атакува и унищожи голямо петролно хранилище в Оман.

Три кораба бяха ударени близо до Ормузкия проток в сряда, включително контейнеровоз под тайландски флаг, за който иранското правителство пое отговорност, тъй като „незаконно е настоявал да премине през протока“.

Същия ден Тръмп заяви пред журналисти, че петролни танкери трябва да започнат да преминават през тесния морски проход въпреки рисковете. „Мисля, че трябва да използват протока“, каза Тръмп. „Вижте, унищожихме почти всички техни кораби за поставяне на мини за една нощ“.

Демократически сенатори, които са присъствали на закрит брифинг за войната във вторник, заявиха, че администрацията няма план как да отвори отново протока. „В момента те не знаят как безопасно да го отворят. Това е непростимо, защото тази част от катастрофата беше напълно предвидима“, написа сенаторът от Кънектикът Крис Мърфи в X.

Не става дума само за Иран

Докато администрацията заплашва иранското правителство със сериозни последствия, ако атакува кораби, преминаващи през протока, то не е единственият враждебен фактор в региона, който може ефективно да блокира морския маршрут.

В региона има множество отделни групировки, които не са свързани с иранското правителство, но са разгневени от убийството на своя лидер и искат отмъщение, отбелязва Алхаджи.

Покойният Али Хаменей не беше само лидер на Иран, а и духовен лидер за шиитските мюсюлмани като цяло и имаше поддръжници в целия регион — включително в Йемен, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Пакистан и Афганистан.

Това е създало по-широка мрежа от групи, готови да атакуват петролни интереси в региона, казва той, като има данни, че те вече може да подготвят нападения. Евтини дронове могат да бъдат използвани, за да нанесат щети за милиони долари на петролни танкери.

„Те са ядосани, защото техният лидер беше убит. Технологиите през последните 15 години се развиха до степен, че да причиниш щети за милиони долари с 500 долара вече е напълно възможно“, казва Алхаджи.