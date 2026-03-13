Свят

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори. Вижте пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат

13 март 2026, 13:41
CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран
Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“
Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция
Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги
Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар
Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес
Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Д оналд Тръмп може да обещава бърз край на войната си срещу Иран, но политическите последици ще продължат дълго след като боевете спрат, пише Politico.

Служители от администрацията на Тръмп омаловажават скока в цените на петрола и бензина, причинен от нарушаването на доставките на суров петрол през Ормузкия проток – ключов морски маршрут.

„Скорошното увеличение на цените на петрола и газа е временно и тази операция ще доведе до по-ниски цени на бензина в дългосрочен план“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит пред журналисти във вторник, визирайки атаките срещу Иран. Министърът на енергетиката Крис Райт  каза в понеделник, че колебанията в цените ще продължат „седмици, а не месеци“, докато движението на танкери продължава да се затруднява в протока.

Но анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори.

Ето пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат:

Това е физически проблем

Войната срещу Иран вече е нарушила енергийните пазари в района на Персийския залив толкова сериозно, че бързо възстановяване вече не е възможно, казва Анас Алхаджи, експерт по глобалните енергийни пазари.

Нарастващото задръстване от танкери от двете страни на Ормузкия проток, който на практика е затворен повече от седмица, ще отнеме поне две седмици, за да бъде разчистено. След това ще е необходимо възстановяване на производството на петрол и газ в все повече държави от Близкия изток, които в момента са го прекратили, включително Катар, Бахрейн, Ирак и Саудитска Арабия.

Някои от щетите от иранските атаки, например върху съоръженията за природен газ в Катар, не могат да бъдат поправени лесно, казва той. „Краят на войната не означава край на кризата“, заяви Алхаджи.

„Имаме държави, които буквално спряха производството, защото складовете им са пълни. За да се върне този петрол до нивата отпреди кризата, е нужно време. Особено при втечнения природен газ това отнема много дълго време“, обясни той.

За танго са нужни двама

Тръмп може да е започнал войната, но няма власт едностранно да я прекрати. Иранците не са заявили публично, че бързо ще се съгласят да прекратят атаките си. През последната седмица те все по-често атакуват енергийната инфраструктура в региона, което може да доведе до сериозен скок в цените на петрола и по-дълъг период на несигурност.

В отговор на коментарите на Тръмп говорителят на Революционната гвардия Али Мохамад Наини заяви пред иранските държавни медии във вторник, че „Иран ще реши кога войната ще приключи“. Иранските представители добре осъзнават политическия натиск, пред който е изправен Тръмп у дома, докато цените на бензина остават високи.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че скокът на световните цени на петрола показва, че режимът няма да капитулира, ако САЩ и Израел продължат да атакуват петролна инфраструктура. „9 дни след началото на операция „Епична грешка“ цените на петрола се удвоиха, а всички суровини рязко поскъпват“, написа той в X.

„Знаем, че САЩ заговорничат срещу нашите петролни и ядрени обекти с надеждата да ограничат огромния инфлационен шок. Иран е напълно подготвен. А и ние имаме много изненади“, добави Арагчи.

Може да стане още по-лошо

Във вторник се появиха доказателства, че Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток – значителна ескалация, която може сериозно да усложни усилията за възстановяване на около 20% от дневните световни енергийни доставки, които минават през региона, съобщи CBS News.

Потенциалното миниране на протока, заедно с щетите по инфраструктурата и спряното производство, означава, че може да мине дълго време, преди енергийните пазари да се нормализират, казва анализаторът на петрол Рори Джонстън, автор на бюлетина Commodity Context.

„Тази криза ще продължи да се задълбочава, докато нормалният трафик през протока не бъде възстановен. И на този етап, дори ако конфликтът приключи днес и танкерите възобновят движението си на 100%, пак ще са нужни месеци, за да се върнем към нещо, наподобяващо нормалност“, написа той в X.

Колкото по-дълго протокът остава фактически затворен, толкова по-голям е рискът светът да изпадне в „дълбока рецесия“, казва Грег Приди, специалист по енергийни кризи, който е работил в U.S. Energy Information Administration по време на администрацията на Джордж Буш.

Според него ще отнеме повече от месец, за да се възстанови нормалната ситуация, ако войната спре днес, но „няма да има нормален трафик на танкери, докато Иран има оръжия, с които да атакува“.

Приди, който сега е старши сътрудник в Center for the National Interest, казва, че ако настоящият обем петрол остане извън пазара още седем седмици, това ще доведе до толкова тежък глобален икономически спад, че ще предизвика „вероятно най-лошата рецесия, която светът е виждал от 30-те години на миналия век“.

Не са само мините

Атаките срещу енергийна инфраструктура от страна на Иран и потенциално други групи се разширяват с всеки изминал ден и могат да причинят трайни щети. В сряда Иран атакува и унищожи голямо петролно хранилище в Оман.

Три кораба бяха ударени близо до Ормузкия проток в сряда, включително контейнеровоз под тайландски флаг, за който иранското правителство пое отговорност, тъй като „незаконно е настоявал да премине през протока“.

Същия ден Тръмп заяви пред журналисти, че петролни танкери трябва да започнат да преминават през тесния морски проход въпреки рисковете. „Мисля, че трябва да използват протока“, каза Тръмп. „Вижте, унищожихме почти всички техни кораби за поставяне на мини за една нощ“.

Демократически сенатори, които са присъствали на закрит брифинг за войната във вторник, заявиха, че администрацията няма план как да отвори отново протока. „В момента те не знаят как безопасно да го отворят. Това е непростимо, защото тази част от катастрофата беше напълно предвидима“, написа сенаторът от Кънектикът Крис Мърфи в X.

Не става дума само за Иран

Докато администрацията заплашва иранското правителство със сериозни последствия, ако атакува кораби, преминаващи през протока, то не е единственият враждебен фактор в региона, който може ефективно да блокира морския маршрут.

В региона има множество отделни групировки, които не са свързани с иранското правителство, но са разгневени от убийството на своя лидер и искат отмъщение, отбелязва Алхаджи.

Покойният Али Хаменей не беше само лидер на Иран, а и духовен лидер за шиитските мюсюлмани като цяло и имаше поддръжници в целия регион — включително в Йемен, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Пакистан и Афганистан.

Това е създало по-широка мрежа от групи, готови да атакуват петролни интереси в региона, казва той, като има данни, че те вече може да подготвят нападения. Евтини дронове могат да бъдат използвани, за да нанесат щети за милиони долари на петролни танкери. 

„Те са ядосани, защото техният лидер беше убит. Технологиите през последните 15 години се развиха до степен, че да причиниш щети за милиони долари с 500 долара вече е напълно възможно“, казва Алхаджи.

По темата

Източник: Politico    
война Иран САЩ Цени на петрола Ормузки проток Нарушаване на енергийни доставки Глобална рецесия Доналд Тръмп Ирански атаки Енергийна инфраструктура Миниране Шиитски групировки
Последвайте ни
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 3 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 3 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 5 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 8 минути

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 17 минути

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Свят Преди 55 минути

44-годишният Дейв Билингс купува фюзелаж на Boeing 737 от Facebook Marketplace. В момента той превръща корпуса във втори бункер, който планира да зарови в градината на дома си

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса

България Преди 1 час

Част от тях са насочени към компаниите, които се занимават с доставка и транспорт на хранителни продукти

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

Земеделският министър внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка

България Преди 1 час

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай

Астронавтите от мисията Артемида II

НАСА обяви нова дата за мисията до Луната

Свят Преди 1 час

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Трогателен жест: Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на покойния Ози

Любопитно Преди 2 часа

Джак Озбърн и съпругата му Ари посрещнаха дъщеря си Ози Матилда, кръстена в чест на покойния фронтмен на Black Sabbath. Момиченцето е пето дете за риалити звездата и бе определено от семейството като „лъч надежда“ след смъртта на легендарния рокаджия

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Тази храна ви състарява двойно по-бързо - а я консумирате ежедневно

Любопитно Преди 2 часа

Генетикът Александър Коляда разкрива процеса „гликиране“ – как захарните молекули се прикрепят към колагена и го разрушават в продължение на 9 години

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

България Преди 2 часа

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 2 часа

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 2 часа

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Звезден блясък в Ню Йорк: Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си рожден ден с Хю Джакман и Доналд Тръмп

Любопитно Преди 2 часа

Медийният магнат Рупърт Мърдок отпразнува 95-ия си юбилей със звездно парти в Ню Йорк, на което Хю Джакман пя пред елитни гости като Доналд Тръмп, Тони Блеър и Иванка Тръмп, почит към неговата легендарна кариера и неугасващ дух за бъдещето

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

България Преди 2 часа

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 2 часа

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

Народната певица Янка Рупкина е приета в болница и състоянието ѝ е тежко

Edna.bg

Треньорът на Реал Мадрид с добри новини за Килиан Мбапе

Gong.bg

Президентът на Локомотив Сф: Имаме класни играчи, но някои от тях не получават често шанс

Gong.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Nova.bg