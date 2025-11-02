Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

"Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката бе насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама са ранени", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура, се казва в съобщението на Кипер.

По негова информация в резултат на удара са се запалили 5 камиона, пожарът е бил бързо потушен. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Одеса се намира българска делегация в състав: Росица Кирова, народен представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, Ашот Казарян, заместник-министър на културата, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Илия Луков, български изпълнител.

Седмицата на българската култура в Одеса, посветена на Деня на бесарабските българи, започна от 27 октомври и продължи до 1 ноември в Одеса и областта. Организатори на мултикултурното международно събитие са Департаментът за международно сътрудничество, култура и маркетинг към Одеския градски съвет, Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и Одеският градски музикален театър "О. Салик".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Междувременно стана ясно, че един човек е убит, а петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

"Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.

По негова информация 58 хиляди абонати са останали без ток в Запорожие след атаката по енергийната система. Енергетиците ликвидират последиците, като без ток все още остават 11 434 абонати.

Нанесени са щети на 17 частни къщи, всички служби работят по ликвидирането на последиците.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.