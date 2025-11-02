Свят

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

2 ноември 2025, 11:31
Дронове удариха Одеса, българска делегация е там
Източник: БТА

"Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката бе насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама са ранени", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура, се казва в съобщението на Кипер.

По негова информация в резултат на удара са се запалили 5 камиона, пожарът е бил бързо потушен. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.

Пожари, жертви и разрушения след масирана руска атака с дронове сещу Одеса

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Одеса се намира българска делегация в състав: Росица Кирова, народен представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, Ашот Казарян, заместник-министър на културата, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Илия Луков, български изпълнител.

Седмицата на българската култура в Одеса, посветена на Деня на бесарабските българи, започна от 27 октомври и продължи до 1 ноември в Одеса и областта. Организатори на мултикултурното международно събитие са Департаментът за международно сътрудничество, култура и маркетинг към Одеския градски съвет, Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и Одеският градски музикален театър "О. Салик".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Междувременно стана ясно, че един човек е убит, а петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

"Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.

По негова информация 58 хиляди абонати са останали без ток в Запорожие след атаката по енергийната система. Енергетиците ликвидират последиците, като без ток все още остават 11 434 абонати.

Масирана среднощна атака в Одеса: Отекнаха силни взривове, има пострадали

Нанесени са щети на 17 частни къщи, всички служби работят по ликвидирането на последиците.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Одеса Атака с дронове Гражданска инфраструктура Бесарабски българи Българска делегация Културни събития Жертви Украйна Одеска област
Последвайте ни

По темата

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 20 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 15 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 15 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 14 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 20 минути

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 1 час

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 2 часа

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Виетнам може да получи C-130 самолети и хеликоптери от САЩ&nbsp;</p>

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

България Преди 3 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Свят Преди 3 часа

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Свят Преди 3 часа

Сред загиналите има и деца

<p>Внушителен транспортен самолет се приземи на летище &quot;Васил Левски&quot;</p>

"Антонов 124 "Руслан" на летище "Васил Левски"

България Преди 3 часа

Самолетът се използва за превоз на извънгабаритни товари, военна и гражданска логистика и е една от най-специализираните машини в своя клас

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие

<p>Кремъл посочи какво е нужно за решаването на въпроса с Украйна</p>

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Свят Преди 4 часа

По думите на Песков необходимост от такава среща към момента няма

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

България Преди 4 часа

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

България Преди 4 часа

Той е носител на редица награди в България и чужбина

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Любопитно Преди 5 часа

Калин не успя да събере достатъчно подкрепа от зрителите на NOVA

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Любопитно Преди 5 часа

Зимата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Свят Преди 5 часа

„Ако имате силна болка в гърба и не можете да я обясните с изкълчване или усукване, бих отишъл при личния си лекар“

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Свят Преди 5 часа

Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Любопитно Преди 5 часа

Когато пропускаме закуската, организмът ни наистина го усеща – и то не по най-добрия начин

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg
1

Французи ще преплуват Атлантика

sinoptik.bg

Красивата любовна история на цар Борис ІІІ и прелестната Йоанна Савойска

Edna.bg

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Edna.bg

Шефът на турския футбол с висока оценка за Гьозтепе на Мъри: Не всичко става с пари

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Монтана, състави

Gong.bg

Мистерията с открития в Пирин мъж: Пребивавал е и в Гърция

Nova.bg

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

Nova.bg