За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Р уска атака порази съоръжения в украинското пристанище Пивдени, в близост до Одеса, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Това е втора поредна атака срещу пристанищна инфраструктура в Одески район, след като ден по-рано руски ракетен удар причини смъртта на осем души там. "Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм".

Russian ballistic missile strike on port infrastructure in Odesa region kills 8, injures 27—including many passengers on a bus caught in the blast. The attack on Pivdenny Port, a key grain export hub, further disrupts Ukraine’s economy and global food supply chains amid ongoing… pic.twitter.com/QJZxtkpm1G — Andrii Naumov (@Naumov_Andrii) December 20, 2025

Украинската служба за гражданска защита съобщи във "Фейсбук", че при ракетна атака срещу пристанищната инфраструктура в Одески район са загинали най-малко осем души, а 27 са ранени, някои от тях тежко. Част от пострадалите са били в автобус в епицентъра на удара, който е подпалил камиони и е нанесъл щети по паркирани автомобили. Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че пристанищната инфраструктура е била ударена с балистични ракети.

Руски дронове са повредили пристанищна инфраструктура в Одеска област

Украинските сили поразиха с дронове руски военен кораб и други съоръжения, съобщи Генералният щаб на украинската армия, цитиран от ДПА. Според изявление, публикувано в "Телеграм", през изминалата нощ е бил нанесен удар по руския военен кораб "Охотник", който е патрулирал в Каспийско море близо до платформа за добив на нефт и газ. Ударена е и нефтена платформа в находището "Филановски" в Каспийско море, експлоатирано от руския петролен гигант "Лукойл".

Междувременно регионалната военна администрация на Сумска област съобщи, цитирана от агенция Укринформ, че в рамките на 24 часа руската армия е обстреляла района близо 50 пъти, причинявайки значителни щети на гражданската инфраструктура.