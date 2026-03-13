Свят

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

13 март 2026, 13:54
П резидентът Доналд Тръмп е изправен пред мъчителен кръстопът по отношение на Иран. Той не може честно да обяви победа; изглежда губи контрол над разширяващата се война, а стратегическите и икономически последици от оттеглянето биха били по-пагубни от тези на оставането, пише в свой анализ CNN.

(Във видеото: Тръмп за Иран: Спечелихме, но не искаме да си тръгваме преждевременно)

Тръмп все още не е изправен пред тежката съдба на президенти като Линдън Джонсън и Джордж Буш-младши, които удължиха вече загубени конфликти. Но предупредителните знаци са навсякъде.

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Най-яркият пример за ерозиращата способност на Тръмп да контролира ескалацията е затварянето на Ормузкия пролив от Иран - ключова точка за износ на петрол. Непокорството на режима показва, че макар САЩ да се радват на огромно военно превъзходство, не всичко може да бъде решено чрез сила, въпреки агресивната риторика на администрацията.

„Не можете да имате победа, ако не можете да използвате Ормузкия пролив“, заяви пенсионираният капитан от ВМС на САЩ Лорънс Бренън. „Провликът трябва да бъде отворен за международна търговия, а това е трудно, ако не и невъзможно при настоящите обстоятелства“, казва Бренън.

Какви са възможните сценарии след ударите на САЩ по ядрената програма на Иран

Верижната реакция надхвърля цените на петрола. Загубата на американски самолет-цистерна над Ирак в четвъртък, описана като инцидент, подчерта цената на масовата мобилизация след смъртта на седем американци по-рано в конфликта. В САЩ инциденти с насилие във Вирджиния и Мичиган подчертаха възможността за вътрешни последици от войната. Тази потискаща атмосфера подкопава уверенията на Белия дом, че конфликтът е направил американците по-сигурни чрез премахването на иранската ядрена програма.

Тръмп е изправен пред нарастващи политически и военни предизвикателства

Възможен ли е сблъсък между САЩ и Иран?

Обективният преглед на събитията подсказва, че Съединените щати все още не са спечелили. Ето седемте фактора, които усложняват разказа за победата:

1. Кризата в Ормузкия пролив

Ефективното блокиране на пролива, през който преминава около една пета от световния петрол, изпрати цените на горивата нагоре. Военноморските сили на САЩ се колебаят да навлязат в критичния воден път поради риск от противокорабни ракети и дронове. „Проблемът е, че няма добър начин за отваряне на пролива със сила, при условие че иранците могат да го държат затворен с малък брой евтини дронове“, казва Дженифър Кавана, директор военни анализи в Defense Priorities.

2. Проблемът с Върховния лидер

Убийството на аятолах Али Хаменей при първите удари рамкира конфликта като опит за смяна на режима. Но замяната му от неговия син Моджтаба Хаменей помрачава разказа на Тръмп за успех. Демократите вече описват операция „Епична ярост“ (Epic Fury) като военен успех, но тактически провал, тъй като новият лидер се смята за още по-екстремен.

3. Ще спре ли Израел да воюва?

Дори Тръмп да пожелае да сложи край на войната по политически причини, няма сигурност, че Израел ще се съгласи. Вече има признаци, че стратегическите цели на двете страни се разминават, след като Израел бомбардира иранската петролна инфраструктура. Израел вижда регионалната сигурност като непрекъсната мисия, а не като процес с крайна дата за победа, каквато Тръмп предпочита.

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

4. Липса на ясен военен наратив

Объркването и противоречията в описанието на военните цели от страна на администрацията пречат на изграждането на последователна история за триумф – особено ако събитията в Близкия изток продължат да се изплъзват от контрола на Тръмп.

5. Ядреният въпрос

Тръмп твърди, че е унищожил ядрената програма на Иран, но ако страната запази запасите си от високообогатен уран, Техеран ще има теоретичната възможност да я рестартира. МААЕ вярва, че в завода в Исфахан все още има около 200 кг високообогатен уран. Без елиминирането на тези запаси, Вашингтон никога не може да бъде сигурен в ядрените амбиции на Иран.

6. Политическата стагнация в Иран

Тръмп започна войната с обещание за свобода за иранците, но до момента няма публични признаци за масово въстание срещу теократичната автокрация. Много анализи сочат, че е по-вероятно да последва нова брутална вълна от репресии от страна на правителството, когато бомбардировките спрат.

Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

7. Политическата ситуация в Америка

Докато американците скърбят за падналите военни и виждат как бюджетите им се свиват заради растящите цени на бензина, те едва ли ще споделят оптимизма на Тръмп. Краят на войните рядко е толкова чист и недвусмислен, колкото през 1945 г.

Тръмп е изправен пред неизбежните последици от една „война по избор“. Той трябва да излезе от нея с победа, преди първоначалното предимство на военната мощ да избледнее и по-слабият противник да наложи тест за издръжливост в края на играта, сочи анализът на CNN.

