Свят

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

25 декември 2025, 11:59
Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени
Снимката е архивна!   
Източник: БТА/Сайт на Одеския градски съвет

Е дин човек е загинал, а двама души са пострадали в резултат на атака с дронове срещу пристанищната и промишлената инфраструктура на Одеска област в сряда вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram. 

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове. На терен работят всички съответни служби, които ликвидират последиците от нападението. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
Одеса Русия дронове атака жертви ранени
Последвайте ни

По темата

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката по пътищата в страната

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Свят Преди 1 час

Той е изпълнявал медицинска мисия

Снимката е илюстративна

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Свят Преди 2 часа

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

България Преди 4 часа

Вижте какво пожелаха те за един от най-големите църковни празници в християнския свят

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 5 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 5 часа

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Свят Преди 5 часа

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 5 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 6 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 6 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Любопитно Преди 6 часа

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

7 неща, които никога не трябва да подарявате

7 неща, които никога не трябва да подарявате

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какви са различните суеверия и традиции

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

Технологии Преди 6 часа

Изкуственият интелект се развива с все по-бързо темпо и започва да предлага по-задълбочени умения и способности в много повече сфери. Как ще се отрази това на обществото и бизнеса догодина?

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Любопитно Преди 6 часа

Всяка година спешните отделения отбелязват предвидим скок в посещенията между Деня на благодарността и Нова година

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 6 часа

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

България Преди 6 часа

През деня застудяването ще продължи

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

Свят Преди 14 часа

РСМ уточни, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Селекционерът на България с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа

Gong.bg

ФИФА наложи поредна санкция на отбор от efbet Лига

Gong.bg

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Nova.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg