Свят

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Кулеба: За щастие пострадали няма

1 януари 2026, 15:31
На Нова година - Русия удари жестоко Одеса
Източник: AP/БТА

В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област,  съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм. 

"Щети са нанесени на обекти в пристанищата по време на нощното нападение с дронове. За щастие пострадали няма", каза Кулеба.

В Измаиловското пристанище са били повредени кейове и техника.

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Щети са нанесени на пристанищно оборудване, транспорт, както и обекти на инфраструктурата в Одеското пристанище,  информира вицепремиерът.

На терен работят специализирани служби,  спасители, трае ликвидирането на последиците от атаката.

Руски дронове са повредили пристанищна инфраструктура в Одеска област

"Въпреки вражеските атаки,  пристанищата работят и Украйна продължава да изпълнява задълженията си по експортиране на хранителни продукти, както и да осигурява дейността на логистичната инфраструктура ", посочи Олексий Кулеба.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

България Преди 18 минути

Синът е излежал 15-годишна присъда за убийство

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 3 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

Любопитно Преди 4 часа

От 1 януари обновена визия имат и телевизионните канали NOVA NEWS и KINO NOVA

<p>Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците</p>

Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците

Любопитно Преди 4 часа

Организъм, претоварен с мазни храни и захар, хвърля всичките си ресурси върху храносмилането, оставяйки ви без енергия. За да „рестартирате“ метаболизма си експертите съветват да обърнете внимание на определена напитка

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 4 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 5 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 5 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 6 часа

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

<p>BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото</p>

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

България Преди 6 часа

Анкетите показват, че населението от 6,5 милиона души е почти разделено по равно по отношение на новата валута, а политическата нестабилност не улеснява прехода

Антъни Джошуа

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Свят Преди 6 часа

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Свят Преди 7 часа

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани

<p>ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин</p>

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Свят Преди 7 часа

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал президентът на САЩ Доналд Тръмп за тази оценка в сряда

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

България Преди 8 часа

2026 г. – година на еврото, какво пожелаха политиците на българите

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

България Преди 8 часа

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро. Линията на бедност също се вдига и вече ще е 390,63 евро

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Любопитно Преди 9 часа

Как да привлечете повече късмет през новата година – от храната на масата до ритуалите в полунощ

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Нова година: 10 малки обещания към себе си, които наистина можеш да спазиш

Edna.bg

След като го пропусна в равносметката за 2025: Дейвид Бекъм с жест към сина си Бруклин

Edna.bg

Левски се разделя с Цунами

Gong.bg

Мареска е първият във Висшата лига, уволнен на Нова година

Gong.bg

Мразовито посрещане на 2026 година, студът отстъпва в следващите дни

Nova.bg

Кристин Лагард: Добре дошла в евросемейството, България

Nova.bg