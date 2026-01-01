На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

"Щети са нанесени на обекти в пристанищата по време на нощното нападение с дронове. За щастие пострадали няма", каза Кулеба.

В Измаиловското пристанище са били повредени кейове и техника.

Щети са нанесени на пристанищно оборудване, транспорт, както и обекти на инфраструктурата в Одеското пристанище, информира вицепремиерът.

На терен работят специализирани служби, спасители, трае ликвидирането на последиците от атаката.

"Въпреки вражеските атаки, пристанищата работят и Украйна продължава да изпълнява задълженията си по експортиране на хранителни продукти, както и да осигурява дейността на логистичната инфраструктура ", посочи Олексий Кулеба.