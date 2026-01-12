Одеса без ток и вода - студ до минус 18° усложнява ситуацията

О коло 35 хиляди домакинства в района на Одеса са останали без електрозахранване след руско нападение с дронове, съобщи украинският енергиен доставчик ДТЕК, цитиран от ДПА, като определи щетите като сериозни.
В пристанищния град Одеса ударите са засегнали инфраструктурен обект и жилищна сграда, съобщи в "Телеграм" председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак. По думите му двама души са били ранени.
Air Defense forces shot down 135 out of 156 Russian drones tonight.— RobertFella 🇺🇸 🇺🇦 (@Bonkavision5) January 12, 2026
Here is what is known about the consequences.
🔴In Odesa, two people were injured as a result of the Russian attack. Infrastructure and houses were damaged, and one district is currently without power,… pic.twitter.com/IrLeJBfpuT
Заради интензивните въздушни удари през последните дни на практика липсва електричество в столицата Киев, както и в Днипро (Днепър), Одеса и други украински градове. В резултат на това са нарушени и отоплението и водоснабдяването.
Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна
Ситуацията се усложнява от студа, като температурата през нощта пада до минус 18 градуса.
Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта са прехванали 135 от общо 156 руски дрона. Макар атаката да е била по-малка в сравнение с предишните седмици, са били регистрирани попадения на 18 места.