Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж

Т ърговската война се завръща. POLITICO анализира инструментите, с които европейските лидери могат да отговорят на Доналд Тръмп, когато се съберат на извънредна среща тази седмица.

Заплахата на Доналд Тръмп да наложи мита на европейски държави заради Гренландия взриви миналогодишното трансатлантическо примирие и постави ЕС пред добре позната дилема: да удари твърдо или да печели време.

На хартия Брюксел разполага с инструменти.

Той може да насочи мерки срещу политически чувствителни американски стоки, като соята от републикански щати. Или да задейства търговската "базука" - инструмент на ЕС.

Ето какви опции имат лидерите на ЕС, когато се съберат в четвъртък на извънредна среща на върха:

Ответен удар срещу американски стоки

Ответни мита върху американски стоки за 93 млрд. евро все още стоят "в килера" на ЕС. Те датират от първата вълна тарифи на Тръмп и бяха замразени за шест месеца през август.

Пакетът автоматично влиза в сила на 7 февруари, освен ако Европейската комисия не предложи удължаване на замразяването и 27-те държави не го одобрят. Подобно решение може да бъде взето бързо, тъй като Комисията редовно сондира позициите на столиците.

Част от мерките засягат емблематично американски продукти като дънките Levi’s, мотоциклетите Harley-Davidson и бърбъна от Кентъки. Други попадат в списъка заради произхода си от щати с републиканско управление. Мито върху соята например би ударило Луизиана, родния щат на председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън.

Германският министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" срещу Тръмп

Задействане на търговската "базука"

Най-мощното оръжие в арсенала на ЕС е Антипринудителният инструмент (Anti-Coercion Instrument – ACI). Този универсален механизъм е създаден, за да възпира държави, които използват търговски натиск за политически отстъпки.

С него Брюксел може да повишава мита, да ограничава вноса и износа чрез квоти или лицензи, да налага рестрикции върху услуги, обществени поръчки, преки чуждестранни инвестиции, интелектуална собственост и достъпа до финансовите пазари на ЕС.

При подобен случай обаче ще са нужни месеци за преодоляване на дипломатическите бариери между Комисията и администрацията на Тръмп.

Тъй като инструментът никога не е бил използван, ЕС навлиза в непозната територия. Комисията може да го предложи само ако има увереност, че достатъчно столици ще го подкрепят. Франция настоява, но Германия и други държави са далеч по-предпазливи.

"Това е една от картите, но не е първата, която вадиш", коментира литовският финансов министър Криступас Вайтекюнас.

"Китайската карта"

Миналия петък канадският премиер Марк Карни направи нещо необичайно, сключи предварително търговско споразумение с Китай за либерализиране на вноса на китайски електромобили срещу рязко намаляване на митата за канадски селскостопански стоки.

Карни не спомена Тръмп по име, но сигналът беше ясен: Канада има и други партньори.

Може ли Брюксел да направи същото? Не съвсем. Макар Китай да е вторият най-голям търговски партньор на ЕС, европейските политици са наясно с конкурентната заплаха от Пекин.

Германската автомобилна индустрия страда от високи енергийни цени и жестока конкуренция от Китай, вече най-големия износител на автомобили в света. Проблемът със свръхкапацитета, огромното китайско производство, което се излива на външните пазари, тревожи европейския бизнес.

"За ЕС Китай е съвсем различна кутия с червеи", казва търговският експерт Дейвид Клайман. "Китайците ни изместват във всички основни сектори. Ще са нужни повече бариери и по-управлявана търговия."

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Разпродажба на американски активи

Една от ахилесовите пети на САЩ е огромният държавен дълг. Европа купува значителна част от него.

По данни на Deutsche Bank европейски публични и частни структури държат около 8 трилиона долара в американски акции и дълг, два пъти повече от останалия свят взет заедно.

Ако европейските правителства наредят на банки и пенсионни фондове да разпродават тези активи, това би предизвикало финансова криза, рязко покачване на лихвите в САЩ и срив на пазарите. Но ударът би се върнал и върху Европа, класически сценарий на "взаимно гарантирано унищожение".

Затова пълно и рязко скъсване с американската финансова система изглежда малко вероятно, макар постепенното дистанциране да е все по-реалистично.

Печелене на време

Засега основното оръжие на ЕС остава сдържаността.

"Приоритетът е диалог, а не ескалация", заяви говорителят на Европейската комисия Олоф Гил.

По споразумението от миналата година САЩ вече намалиха митата върху повечето европейски стоки до 15%, докато ЕС все още не е изпълнил обещанието си да свали митата за американски индустриални продукти до нула, тъй като заплахите на Тръмп блокираха гласуването в Европейския парламент.

Докато този застой продължава, европейските компании реално печелят от по-ниските разходи, докато американските не.

Макрон: ЕС трябва да се подготви за ответни мерки срещу митата на Тръмп

Какво следва

Върховният съд на САЩ може още във вторник да се произнесе по част от тарифите на Тръмп. Ако администрацията загуби, президентът ще трябва да се справя с последствията по време на Световния икономически форум в Давос.

Там Тръмп може да се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, макар срещата все още да не е потвърдена.

В четвъртък лидерите на ЕС ще се съберат в Брюксел на извънредна среща, за да решат дали да ударят по американските стоки или да извадят търговската "базука".

Ако до 1 февруари Тръмп изпълни заплахите си, американските мита влизат в сила. Седмица по-късно автоматично се задейства и пакетът на ЕС.

Тогава САЩ и ЕС наистина ще се окажат в пълномащабна търговска война.