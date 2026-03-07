България

Пролетна събота, живакът удря до 18 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

7 март 2026, 06:42
Пролетна събота, живакът удря до 18 градуса
Източник: Thinkstock/Guliver

Д нес ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в София – около 15°.

  • Планините

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

  • Черноморието

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

  • Неделя и понеделник

В неделя ще преобладава слънчево време, сутринта в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла. По-късно през деня над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи и в понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно умерен. Минималните температури ще са около нулата, а максималните в понеделник - между 7° и 12°.

Източник: НИМХ/БАН    

