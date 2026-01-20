Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Т очно когато Европа има нужда френско-германският тандем да се обедини срещу нарастващия натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително заплахите му за Гренландия, отношенията между Париж и Берлин се намират в труден период, пише Politico .

Германският канцлер Фридрих Мерц обещава в идните дни да изгради общ фронт с френския президент Еманюел Макрон, като съживи т.нар. "двигател на ЕС" по оста Рейн. Целта е да бъде постигнат пробив в отношенията с Тръмп.

Но изграждането на това, което Мерц нарича "обща позиция", идва в момент на натрупани разочарования. Френски дипломати са обезпокоени от все по-самоуверената роля на Германия като доминиращ европейски играч, докато Берлин е раздразнен от Париж заради блокирания проект за изтребител, противопоставянето на търговското споразумение ЕС - Меркосур и замразената идея за използване на руски активи за помощ за Украйна.

Разликите в подхода към Тръмп проличаха ясно след заплахата му да наложи мита на държави от ЕС, които се противопоставят на американското овладяване на Гренландия.

Макрон, следвайки по-твърдата голистка традиция за независимост от САЩ, обеща ответен удар чрез търговските инструменти на ЕС. По-умереният Мерц, известен атлантик, заложи на диалог и опит да "върне" Тръмп от ръба на конфликта.

"Франция искаше да реагира малко по-остро от нас", призна Мерц, отбелязвайки, че Париж е по-слабо изложен на последиците от евентуална търговска война със САЩ.

Разделена Германия, нетърпелива Франция

За французите допълнително раздразнение е фактът, че германската коалиция няма единна линия. Докато Макрон настоява за използване на т.нар. търговска "базука" на ЕС в Берлин звучат различни гласове.

"Германски политици казват различни неща", коментира европейски дипломат. Финансовият министър Ларс Клингбайл подкрепя по-твърд подход, докато външното министерство демонстрира далеч по-голяма предпазливост.

Макар Мерц да вярва, че ще се синхронизира с Макрон, проблемите в отношенията са по-дълбоки.

"През последните шест месеца френско-германският двигател не е произвел нищо", признава високопоставен служител на ЕС.

Нов етап в отношенията между Франция и Германия

Изместване на баланса на силите

Париж отдавна иска Германия да играе по-амбициозна роля в Европа, но сега Берлин надхвърля френските очаквания. Германия върви към изграждане на значително по-голяма армия и се очаква да бъде единствената икономика от ЕС в световния топ 10 до 2050 г.

Докато Макрон е ограничен от вътрешни дългове и политическа нестабилност, Мерц се позиционира все по-видимо на европейската сцена, включително като водещ преговарящ по Украйна.

Той дори заяви, че ако Тръмп "не може да се разбере с Европа", може поне да направи Германия свой партньор. Това е послание, което никак не се харесва в Париж.

"Мерц иска по-политическа роля за Германия, а това дразни французите", казва европейски дипломат.

Украйна, Меркосур и бойният самолет

Берлин се ядосва, че Франция говори за стратегическа автономия, но блокира търговското споразумение с Меркосур. Германия също така смята, че Париж допринася далеч по-малко за Украйна, докато претендира за лидерство.

Напрежението избухна при обсъждането как да се използва заемът от 90 млрд. евро за Украйна. Франция настоя средствата да отиват за европейско оръжие, което подпомага френската индустрия, а Германия иска приоритет за държавите с най-голям принос за Киев.

"Това е доста ясно "м*йната му" към Париж", признава дипломат от ЕС.

Допълнителен конфликт поражда и съвместният проект за изтребител FCAS на стойност 100 млрд. евро, който е почти блокиран заради разногласия между Берлин и Париж.

Някои германски политици вече говорят дори за разработване на самолет без Франция, сценарий, който според експерти би бил катастрофален за европейската отбрана.

Мерц се срещна с Макрон в Париж

Политическата сянка на крайната десница

Всичко това се усложнява и от факта, че крайнодясната партия "Национален сбор" води в проучванията преди президентските избори във Франция догодина.

"Перспективата за идване на "Националния сбор" на власт вече тежи сериозно върху френско-германските разговори за отбрана", посочва анализаторът Якоб Рос от Германския съвет за външни отношения.