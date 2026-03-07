7 март: Един куршум в сърцето на Прехода

В ечерта на 7 март 2003 г. София не просто замръзна – тя потъна в тишина, която предвещаваше земетресение. Малко преди 20:00 ч. пред лъскавата стъклена фасада на корпорация „Мултигруп“ на бул. „Г. М. Димитров“ прозвуча един-единствен изстрел.

Той не беше шумен, но ехото му отекна по високите етажи на властта, в задимените офиси на подземния свят и в кабинетите на чуждите посолства. Илия Павлов – човекът, който олицетворяваше българския капитализъм от „първоначалното натрупване“, падна покосен от прецизен снайперист. В този миг свърши не само един живот, но и една цяла епоха, в която границите между държава, бизнес и силови структури бяха невидими.

Всичко се случва за секунди. Павлов излиза от сградата, заобиколен от обичайната си тежка охрана. Той е в разцвета на силите си, на 42 години, току-що обявен за най-богатия българин от полското списание „Wprost“ със състояние, оценявано на 1,5 милиарда долара.

Въпреки огромната си власт и десетките гардове, той се оказва беззащитен пред професионализма на убиеца. Снайперистът изчаква единствения прозорец от време, в който тялото на боса е открито. Куршумът е калибър 7,62 мм, насочен право в сърцето. Смъртта е почти мигновена. Докато охранителите се опитват да разберат какво се случва, стрелецът вече е изчезнал в тъмнината, оставяйки след себе си само една захвърлена пушка и труп.

Възходът на „Зъбчето“ и сянката на службите

Бившият борец, известен с прякора „Зъбчето“, не беше просто поредният силов атлет на прехода. Той притежаваше остър ум и интуиция, които му позволиха да превърне „Мултигруп“ в държава в държавата. Империята му контролираше всичко – от енергетиката и газа през туризма до захарта и металургията. Публична тайна беше, че възходът му бе подплатен от контактите му с бившата Държавна сигурност и номенклатурата.

Павлов беше майстор на баланса – той вечеряше с премиери, но знаеше как да говори и с „момчетата с бухалките“. Неговата философия за „отрязването на опашката на гущера“ – призивът едрите бизнесмени да станат легални и почтени – всъщност беше опит да легитимира една огромна власт, която вече започваше да пречи на мнозина.

Двадесет и три години по-късно въпросът „Кой?“ остава без официален отговор, въпреки че версиите бяха десетки. Говореше се за „руска връзка“ заради интересите в газовия бизнес, за отмъщение от конкурентни групировки или за поръчка от политически кръгове, които се чувстваха застрашени от нарастващото влияние на Павлов.

Криминалистът Апостол Славов, който пръв пристига на местопрестъплението, разказва в „Телеграфно Подкастът“, че в началото не повярвал на новината за смъртта на Павлов.

„Налагаше се на всеки пристигнал колега да разказвам едно и също. Имахме само един проектил, намерен в тялото, и по него се работеше най-много“, спомня си експертът. Ключовият момент обаче идва при огледа на парка срещу сградата на корпорацията. Там, забита в едно от дърветата, криминалистът открива метална скоба. Предположението на разследващите е, че тя е послужила на професионалния стрелец за „ступор“ – стабилна опора при прицелването с оръжието.

Разследването се сблъска със стена от мълчание и професионално заличени следи. Убийството му беше извършено само ден след като той даде показания по делото за убийството на бившия премиер Андрей Луканов – друг ключов играч, чиято съдба се преплете фатално с тази на Павлов.

Екзекуцията на 7 март беше хирургически чиста, хладнокръвна и с ясен политически знак: никой не е недосегаем, колкото и високо да е стигнал. С падането на Илия Павлов започна бавният залез на „Мултигруп“.

Двама императори, една корона: Революцията, която промени Рим

На 7 март 161 г. в семейното имение в Лориум, недалеч от Рим, един от най-обичаните владетели на античния свят издъхва тихо след кратко боледуване. Антонин Пий, чието управление е запомнено като „Златната есен“ на империята, оставя след себе си мир, препълнена хазна и един политически въпрос, който е раздирал Рим в продължение на векове: кой ще го наследи?

Но това, което се случва в часовете след смъртта му, не е поредната кървава гражданска война, а безпрецедентен експеримент, който пренаписва законите на абсолютната власт.

Антонин Пий умира така, както е живял – с достойнство и спокойствие. Легендата разказва, че последната дума, която прошепва на дежурния трибун, е aequanimitas (равновесие). С неговата кончина завършва един период на стабилност, но истинската драма започва в Сената

Според волята на покойния император Адриан (който е осиновил Антонин с условие), наследникът трябва да бъде Марк Аврелий. Сенатът е готов да го провъзгласи за единствен Augustus, но философът на трона има друг план. Марк Аврелий отказва да приеме властта, освен ако неговият доведен брат – Луций Вер – не бъде обявен за равноправен съвладетел.

Двама Цезари: Експериментът на споделената власт

Това е исторически прецедент. Идеята за dyarchy (двоевластие) е съществувала в старата Република чрез двамата консули, но в епохата на императорите властта винаги е била неделима и абсолютна. Марк Аврелий, воден от стоическата си философия и чувството за дълг, настоява за официалното признаване на Луций Вер.

Така на 7 март 161 г. Рим осъмва с двама законни императори с еднакви правомощия, титли и религиозна власт. Това не е просто акт на братска обич, а стратегически ход за управление на една необятна империя, която вече започва да усеща първите трусове по границите си.

Двамата съимператори не биха могли да бъдат по-различни. Марк Аврелий е аскет, интелектуалец и дисциплиниран администратор, който предпочита тишината на библиотеката пред шума на триумфите. Луций Вер е по-млад, енергичен, обичащ удоволствията и военния блясък. Въпреки тези различия, тяхното сътрудничество се оказва изненадващо ефективно. Докато Марк управлява държавните дела от Рим, Вер поема командването на легионите на Изток срещу партите.

Още събития на 7 март:

321 г. – Император Константин I Велики издава декрет, че денят на Sol Invictus (неделя) е ден за почивка в Империята.

1530 г. – Папата отказва да узакони развода на английския крал Хенри VIII с Катерина Арагонска и да признае брака му с Ан Болейн, което става формален повод за създаването на англиканската църква.

1876 г. – Александър Бел получава патент за изобретение, което той нарича телефон.

1912 г. – Руал Амундсен официално съобщава, че неговата експедиция е достигнала Южния полюс на 14 декември 1911 г.

1983 г. – Направен е опит за отвличане на самолет на БГА Балкан изпълняващ полет № LZ-013 от София до Варна.

1989 г. – Иран скъсва дипломатически отношения с Великобритания по повод на издадените в кралството Сатанински строфи на Салман Рушди.

Родени:

1875 г. – роден е френският композитор Морис Равел

1970 г. – родена е английската актриса Рейчъл Уайз („Мумията“, „Враг пред портата“, „Константин“, „Фаворитката“)

Починали: