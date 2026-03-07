Иранската гвардия предизвика САЩ: Чакаме ви в Ормузкия проток

Говорител на иранската Революционна гвардия предизвика президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи американски военноморски съдове, които да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток, съобщиха в петък иранските държавни медии.

Американските военноморски сили могат да започнат да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток, ако това се окаже необходимо, заяви Тръмп във вторник (3 март). Конфликтът в Близкия изток е спрял корабоплаването и енергийния износ през жизненоважния Ормузки проток.

Говорителят на Гвардията Алимохамад Наини заяви: „Иран силно приветства ескортирането на петролни танкери и това, че американските сили ще бъдат там за преминаването през Ормузкия проток. И между другото, ние очакваме тяхното присъствие“, според държавните медии.

„Препоръчваме преди да вземат каквото и да е решение американците да си спомнят за пожара на американския супертанкер Bridgeton през 1987 г. и за петролни танкери, които бяха атакувани наскоро“, каза Наини.

Най-малко девет плавателни съда са били атакувани, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран в събота (28 февруари) и Революционната гвардия нареди на корабите да не преминават през стратегическия воден път.