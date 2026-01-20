Свят

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

20 януари 2026, 09:21
Тръмп за Макрон: „Никой не го иска" и заплаха с 200% мита
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи 200% мито върху френските вина и шампанското – ход, който според него ще накара френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към инициативата на Тръмп „Съвет за мир“, насочена към разрешаване на глобални конфликти, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

На въпрос на репортер относно думите на Макрон, че няма да се включи в съвета, Тръмп отговори: „Той ли го е казал? Е, никой не го иска, защото много скоро няма да е на поста“.

„Ще наложа 200% мито върху неговите вина и шампанско и той ще се присъедини, но не е задължен да го прави“, каза Тръмп.

Франция възнамерява на този етап да откаже поканата за участие в инициативата, заяви в понеделник източник, близък до Макрон.

Тръмп първоначално предложи създаването на „Съвет за мир“, когато през септември миналата година обяви плана си за прекратяване на войната в Газа. Но поканата, изпратена до световните лидери миналата седмица, очертава много по-широка роля – прекратяване на конфликти по целия свят.

Проект на устав, изпратен от американската администрация до около 60 държави, призовава членовете да внесат по 1 милиард долара в брой, ако искат членството им да продължи повече от три години, според документ, с който Ройтерс се е запознал.

Правителствата реагираха предпазливо в неделя на поканата на Тръмп – план, който според дипломати може да навреди на работата на Организацията на обединените нации.

В понеделник Тръмп заяви още, че е поканил руския президент Владимир Путин да стане член на „Съвета за мир“. „Той беше поканен“, каза Тръмп.

По темата

Доналд Тръмп мита френски вина шампанско Еманюел Макрон Съвет за мир глобални конфликти 1 милиард долара Владимир Путин ООН
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
