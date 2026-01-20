Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи 200% мито върху френските вина и шампанското – ход, който според него ще накара френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към инициативата на Тръмп „Съвет за мир“, насочена към разрешаване на глобални конфликти, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

На въпрос на репортер относно думите на Макрон, че няма да се включи в съвета, Тръмп отговори: „Той ли го е казал? Е, никой не го иска, защото много скоро няма да е на поста“.

„Ще наложа 200% мито върху неговите вина и шампанско и той ще се присъедини, но не е задължен да го прави“, каза Тръмп.

Франция възнамерява на този етап да откаже поканата за участие в инициативата, заяви в понеделник източник, близък до Макрон.

Тръмп първоначално предложи създаването на „Съвет за мир“, когато през септември миналата година обяви плана си за прекратяване на войната в Газа. Но поканата, изпратена до световните лидери миналата седмица, очертава много по-широка роля – прекратяване на конфликти по целия свят.

Проект на устав, изпратен от американската администрация до около 60 държави, призовава членовете да внесат по 1 милиард долара в брой, ако искат членството им да продължи повече от три години, според документ, с който Ройтерс се е запознал.

Правителствата реагираха предпазливо в неделя на поканата на Тръмп – план, който според дипломати може да навреди на работата на Организацията на обединените нации.

В понеделник Тръмп заяви още, че е поканил руския президент Владимир Путин да стане член на „Съвета за мир“. „Той беше поканен“, каза Тръмп.