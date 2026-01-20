Свят

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Обновена преди 1 час / 20 януари 2026, 09:58
„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Великобритания в „акт на огромна глупост“ заради намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций, съобщава Би Би Си (BBC).

Ето последната публикация на президента Тръмп в Truth Social относно сделката на Великобритания за островите Чагос:

„Шокиращо е, че нашият „блестящ“ съюзник в НАТО – Обединеното кралство – в момента планира да подари остров Диего Гарсия, мястото на жизненоважна американска военна база, на Мавриций, и то БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА.

Няма съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на пълна слабост. Това са световни сили, които признават единствено СИЛАТА, поради което Съединените американски щати, под мое ръководство, само за една година се радват на уважение, каквото никога досега не е имало.

Предаването от страна на Великобритания на изключително важна територия е акт на ОГРОМНА ГЛУПОСТ и е още една от многото причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита.

Дания и нейните европейски съюзници трябва да ПОСТЪПЯТ ПРАВИЛНО. Благодаря за вниманието по този въпрос.

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“

Последните коментари на Доналд Тръмп, в които той нарича плановете на Великобритания да предаде островите Чагос на Мавриций „акт на огромна глупост“, бележат сериозна промяна в позицията му.

Когато Киър Стармър обяви на 22 май 2025 г., че Великобритания е подписала сделката, той заяви: „Президентът Тръмп приветства сделката заедно с други съюзници, защото те виждат стратегическото значение на тази база и разбират, че не можем да отстъпим територията на други, които биха искали да ни навредят“.

Американският държавен секретар Марко Рубио също приветства споразумението и публикува изявление, в което заяви, че Тръмп е „изразил подкрепата си за това монументално постижение“.

По думите на Рубио сделката „отразява трайната сила на отношенията между САЩ и Великобритания“. „Готови сме да продължим сътрудничеството си за насърчаване на мира, сигурността и просперитета в Индийския океан и отвъд него“, добави той.

Споразумението последва визитата на Стармър в Овалния кабинет през февруари, по време на която американският президент заяви, че е склонен да подкрепи сделката за Чагос. „Говорим за много дългосрочен и мощен наем, изключително силен наем – около 140 години всъщност“, каза тогава Тръмп. „Това е дълго време и мисля, че ще сме склонни да подкрепим страната ви“.

Главният секретар на премиера Дарън Джоунс говори тази сутрин за BBC Breakfast относно драматичната промяна в позицията на Доналд Тръмп по сделката на Великобритания за островите Чагос. 

На въпрос дали Киър Стармър се чувства унизен от коментарите на Тръмп — едва ден след речта на Стармър в Даунинг стрийт, в която той похвали отношенията между САЩ и Великобритания — Джоунс отговори: „Честно казано, не мисля, че Великобритания трябва да се чувства засрамена или унизена по никакъв начин“.

Според него сделката за островите Чагос е дала на Великобритания „много важни гаранции за сигурността относно функционирането на острова и моретата около него“. „Това е правилният начин да се осигури бъдещето на острова и за нищо на света не бих предположил, че Великобритания трябва да се чувства засрамена или унизена от тези решения“, добавя той.

„Геополитиката става все по-нестабилна, признавам го“, допълва Джоунс. „Но не бива да се плашим от това“.

Министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлидж сподели реакцията си на коментарите на Тръмп относно сделката за Чагос. Сделката „не би трябвало да изисква намесата на Тръмп, за да накара правителството да преосмисли и вместо това да похарчи парите за нашите въоръжени сили“, каза той в X.

Той също така изразява критика към сделката, според която „Великобритания дава 35 млрд. паунда, за да наеме обратно земя, която вече притежава, защото Лейбъристите се страхуват от „потенциални“ правни претенции, които обаче са оборени“.

Каква е сделката за островите Чагос?

Миналата година Великобритания се съгласи да предаде суверенитета си над островите Чагос на Мавриций, като същевременно запази контрола над съвместната британско-американска военна база на остров Диего Гарсия – най-големия остров в архипелага.

Премиерът сър Киър Стармър заяви, че 99-годишното споразумение за обратно наемане на Диего Гарсия ще струва на Великобритания 101 млн. паунда годишно.

Островите са били отделени от Мавриций през 1965 г., когато страната все още е била британска колония. Великобритания е закупила островите за 3 млн. паунда, но Мавриций твърди, че е бил незаконно принуден да се откаже от тях като част от сделка за получаване на независимост.

Британия е поканила САЩ да изградят военна база на Диего Гарсия, което е довело до принудителното изселване на хиляди хора от домовете им. Част от жителите на Чагос са се установили в Мавриций и Сейшелите, а други – във Великобритания, основно в град Кроули, графство Западен Съсекс.

По темата

Доналд Тръмп Великобритания oстрови Чагос Мавриций Диего Гарсия wоенна база Киър Стармър nационална сигурност sуверенитет pромяна в позицията
Последвайте ни
Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Можем ли да даваме на кучето си портокали

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 3 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 4 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 42 минути

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 42 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 47 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 49 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 50 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 58 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 1 час

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 1 час

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 2 часа

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg