„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Великобритания в „акт на огромна глупост“ заради намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций, съобщава Би Би Си (BBC).

Ето последната публикация на президента Тръмп в Truth Social относно сделката на Великобритания за островите Чагос:

„Шокиращо е, че нашият „блестящ“ съюзник в НАТО – Обединеното кралство – в момента планира да подари остров Диего Гарсия, мястото на жизненоважна американска военна база, на Мавриций, и то БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА.

Няма съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на пълна слабост. Това са световни сили, които признават единствено СИЛАТА, поради което Съединените американски щати, под мое ръководство, само за една година се радват на уважение, каквото никога досега не е имало.

Предаването от страна на Великобритания на изключително важна територия е акт на ОГРОМНА ГЛУПОСТ и е още една от многото причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита.

Дания и нейните европейски съюзници трябва да ПОСТЪПЯТ ПРАВИЛНО. Благодаря за вниманието по този въпрос.

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“

Последните коментари на Доналд Тръмп, в които той нарича плановете на Великобритания да предаде островите Чагос на Мавриций „акт на огромна глупост“, бележат сериозна промяна в позицията му.

Когато Киър Стармър обяви на 22 май 2025 г., че Великобритания е подписала сделката, той заяви: „Президентът Тръмп приветства сделката заедно с други съюзници, защото те виждат стратегическото значение на тази база и разбират, че не можем да отстъпим територията на други, които биха искали да ни навредят“.

Американският държавен секретар Марко Рубио също приветства споразумението и публикува изявление, в което заяви, че Тръмп е „изразил подкрепата си за това монументално постижение“.

По думите на Рубио сделката „отразява трайната сила на отношенията между САЩ и Великобритания“. „Готови сме да продължим сътрудничеството си за насърчаване на мира, сигурността и просперитета в Индийския океан и отвъд него“, добави той.

Споразумението последва визитата на Стармър в Овалния кабинет през февруари, по време на която американският президент заяви, че е склонен да подкрепи сделката за Чагос. „Говорим за много дългосрочен и мощен наем, изключително силен наем – около 140 години всъщност“, каза тогава Тръмп. „Това е дълго време и мисля, че ще сме склонни да подкрепим страната ви“.

Главният секретар на премиера Дарън Джоунс говори тази сутрин за BBC Breakfast относно драматичната промяна в позицията на Доналд Тръмп по сделката на Великобритания за островите Чагос.

На въпрос дали Киър Стармър се чувства унизен от коментарите на Тръмп — едва ден след речта на Стармър в Даунинг стрийт, в която той похвали отношенията между САЩ и Великобритания — Джоунс отговори: „Честно казано, не мисля, че Великобритания трябва да се чувства засрамена или унизена по никакъв начин“.

Според него сделката за островите Чагос е дала на Великобритания „много важни гаранции за сигурността относно функционирането на острова и моретата около него“. „Това е правилният начин да се осигури бъдещето на острова и за нищо на света не бих предположил, че Великобритания трябва да се чувства засрамена или унизена от тези решения“, добавя той.

„Геополитиката става все по-нестабилна, признавам го“, допълва Джоунс. „Но не бива да се плашим от това“.

Министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлидж сподели реакцията си на коментарите на Тръмп относно сделката за Чагос. Сделката „не би трябвало да изисква намесата на Тръмп, за да накара правителството да преосмисли и вместо това да похарчи парите за нашите въоръжени сили“, каза той в X.

Той също така изразява критика към сделката, според която „Великобритания дава 35 млрд. паунда, за да наеме обратно земя, която вече притежава, защото Лейбъристите се страхуват от „потенциални“ правни претенции, които обаче са оборени“.

Каква е сделката за островите Чагос?

Миналата година Великобритания се съгласи да предаде суверенитета си над островите Чагос на Мавриций, като същевременно запази контрола над съвместната британско-американска военна база на остров Диего Гарсия – най-големия остров в архипелага.

Премиерът сър Киър Стармър заяви, че 99-годишното споразумение за обратно наемане на Диего Гарсия ще струва на Великобритания 101 млн. паунда годишно.

Островите са били отделени от Мавриций през 1965 г., когато страната все още е била британска колония. Великобритания е закупила островите за 3 млн. паунда, но Мавриций твърди, че е бил незаконно принуден да се откаже от тях като част от сделка за получаване на независимост.

Британия е поканила САЩ да изградят военна база на Диего Гарсия, което е довело до принудителното изселване на хиляди хора от домовете им. Част от жителите на Чагос са се установили в Мавриций и Сейшелите, а други – във Великобритания, основно в град Кроули, графство Западен Съсекс.