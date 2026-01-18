Свят

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Изданието смята, че ходът бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия.

18 януари 2026, 22:10
ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп
Източник: IStock

Д ържави от Европейския съюз обмислят да наложат на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро или да ограничат достъпа на американски компании до пазара на блока в отговор на заплахите на Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО, които се противопоставят на кампанията му за поемане на контрол над Гренландия, предаде „Файненшъл Таймс“. Изданието смята, че ходът бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия.

Ответните мерки се разработват, за да дадат на европейските лидери предимство при ключовите срещи с президента на САЩ на Световния икономически форум в Давос тази седмица, съобщиха пред изданието европейски служители, участващи в подготовката.

Те се стремят да постигнат компромис, който би избегнал дълбок разрив в НАТО, което би представлявало екзистенциална заплаха за сигурността на Европа.

Списъкът с митата е изготвен миналата година, но е спрян до 6 февруари, за да се избегне пълномащабна търговска война. Неговото повторно активиране е обсъдено днес 27-те посланици на ЕС, заедно с така наречения Инструмент против икономическата  принуда (Anti-Coercion Instrument  - ACI), който може да ограничи достъпа на американски компании до вътрешния пазар, докато блокът търси решение как да отговори на заплахата на президента на САЩ за наказателни мита.

Тръмп, който поиска от Дания да поеме контрола над Гренландия, снощи обеща до 1 февруари да наложи 10% мита върху стоки от Великобритания, Норвегия и шест страни от ЕС, които изпратиха войски на арктическия остров за военно учение тази седмица.

„Има ясни инструменти за отговор, ако това продължи... [Тръмп] използва чисто мафиотски методи“, заяви пред ФТ европейски дипломат, информиран за дискусията. „В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да се спусне по стълбата. Посланието е тояга и морков“, добави той.

Франция призова блока да отвърне на удара с Инструмента против икономическата  принуда, който никога не е бил използван от приемането му през 2023 г. Инструментът включва инвестиционни ограничения и може да прекрати износа на услуги, като тези, предоставяни от американски големи технологични компании в ЕС.

Париж и Берлин координират съвместен отговор, като съответните им финансови министри ще се срещнат утре в Берлин, преди да отпътуват за Брюксел за заседание с европейските си колеги, заяви служител от френското министерство.

Докато много други държави-членки на ЕС изразиха подкрепа за проучване как инструментът може да бъде използван срещу САЩ, мнозинството призова за диалог с Тръмп, преди да отправят директни заплахи за отговор, заявиха пред „Файненшъл таймс“ запознатите с обсъжданията дипломати.

„Трябва да понижим температурата“, заяви пред изданието втори дипломат от ЕС.

Европейски служители заявиха, че се надяват, че ответните им заплахи ще увеличат двупартийния натиск в САЩ срещу действията на Тръмп и ще го накарат да оттегли обещанието си за мита.

„Това вече е ситуация, която вече не позволява компромиси, защото не можем да предадем Гренландия. Разумните американци също знаят, че той току-що отвори кутията на Пандора“, допълни, цитиран от „Файненшъл Таймс“, трети европейски служител.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
