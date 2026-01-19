Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Г ерманският финансов министър подкрепя Франция в нуждата от твърд отговор срещу последния опит на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи американски контрол върху Гренландия, пише Politico .

Ларс Клингбайл, който е и вицеканцлер на Германия, заяви пред журналисти в понеделник, че Европейският съюз трябва да подготви т.нар. търговска "базука", за да може да реагира на Вашингтон, ако Тръмп продължи със заплахите за увеличаване на митата срещу държави от ЕС.

"Съществува законово установен европейски инструментариум за реакция срещу икономически шантаж с много чувствителни мерки. И сега трябва да обмислим използването на тези мерки", каза Клингбайл, говорейки до своя френски колега в Берлин.

Macron urges EU to deploy trade ‘bazooka’ against US as Trump ramps up tensions https://t.co/P1zv3pZNAm. YES. DO IT NOW. — Gerd Leonhard (@gleonhard) January 19, 2026

"Всичко трябва да е подготвено сега", добави той, като същевременно подчерта: "Протягаме ръка за решения, но не сме готови да бъдем шантажирани."

Офисът на френския президент Еманюел Макрон обяви в неделя, че Франция ще поиска от ЕС да активира инструмент на блока, известен с прозвището си "търговска базука".

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Германия обикновено е по-предпазлива при предприемането на такива радикални мерки, особено за да защити зависимата от износ икономика. Но последните коментари на Клингбайл показват готовност за по-твърда линия спрямо Вашингтон, поне от страна на Социалдемократите, които управляват в коалиция с консерваторите на канцлера Фридрих Мерц.

"Постоянно ставаме свидетели на нови провокации. Постоянно изпитваме ново противопоставяне, което Тръмп търси. И ние, европейците, трябва да покажем, че пределът е достигнат", каза Клингбайл.

Всички очакват сега изявление на Мерц пред журналисти по-късно в понеделник, като той по традиция е заемал по-смекчена позиция спрямо администрацията на Тръмп в сравнение с центристко-левия вицеканцлер.