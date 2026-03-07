Нов обрат: Авиокомпания Emirates възобновява полетите

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

А виокомпания Emirates съобщи, че възобновява дейността си, след като по-рано временно преустанови полетите си.

Международното летище Дубай съобщава, че е „частично възобновило дейността си“, като някои полети се изпълняват от Международното летище Дубай и Международното летище Ал Мактум.

Ново изявление на авиокомпания Emirates гласи, че „ще възобнови дейността си. Пътниците, които са потвърдили резервации за полетите днес следобед, могат да продължат към летището“.

Това включва и клиенти, преминаващи транзитно в Дубай, ако техният свързващ полет също е в изпълнение, казва авиокомпанията.

„Emirates продължава да следи ситуацията и ще разработим съответно оперативния си график“, се казва в съобщението.

По-рано авиокомпанията Emirates казва, че „всички полети до Дубай са спрени до второ нареждане“. „Моля, не ходете на летището“, се казва в съобщението, цитирано от Би Би Си (BBC).

Авиокомпанията казва, че ще споделя актуализации, когато са налични, и че „безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-висок приоритет и няма да бъде компрометирана“.

А Международното летище в Дубай преди това заяви, че преустановява дейността си.

Това е за „безопасността на пътниците, персонала на летището и екипажа на авиокомпанията“, се казва в съобщението.

То дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин. Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби

Очаква се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи, припомня БНТ.