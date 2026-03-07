Разкриха шокиращата молба на Андрю към принц Уилям

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор отправил отчаяна молба към принц Уилям по време на напрегнат разговор на погребението на херцогинята на Кент, твърди експерт по четене по устни. Специалисти анализираха поредица от скорошни кралски моменти, включително събирането в Уестминстърската катедрала през миналия септември.

Всички старши членове на кралското семейство присъстваха, включително Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, които дойдоха да отдадат почит на съпругата на братовчеда на покойната му майка, починала на 92 години. Бившият принц имаше известно напрегната среща с принца и принцесата на Уелс на стъпалата на църквата след службата, докато чакаха автомобилите си.

Сега, в телевизионна поредица на Channel 5, съдебният експерт по четене по устни Никола Хиклинг твърди, че бившият херцог на Йорк използвал момента, за да помоли племенника си за прошка.

Очевидно Андрю казва на Уилям, който бил заедно със съпругата си Кейт: „Научих си урока от това, което направих, но преди да забравя, и ако мога, бих искал да те попитам дали можеш да ми простиш?“. Това се случва на фона на продължаващите противоречия около приятелството му с Джефри Епстийн, което доведе до отнемането на титлите му през следващия месец и до това той да бъде изгонен от дома си в Роял Лодж.

По-късно Андрю беше арестуван по подозрение за злоупотреба със служебно положение заради твърдения, че е предал чувствителна информация на педофила, докато е служил като британски търговски пратеник между 2001 и 2011 г. Той беше освободен, докато разследването продължава, и не му е повдигнато обвинение. Андрю категорично отрича всякакви нарушения във връзка с Епстийн.

Това последва публикуването през януари на досиетата „Епстийн“ от Министерството на правосъдието на САЩ, които съдържат три милиона документа, свързани с осъдения сексуален престъпник.

Очевидно отчаяната молба на Андрю дошла след като той поздравил принца и принцесата на Уелс на погребението, казвайки: „Добър ден, Уилям и Катрин, как сте?“. Кейт отговаря: „Добре, благодаря“, като експертът по четене по устни Хиклинг обяснява: „В този момент Уилям изглежда малко неспокоен, преди да каже на Андрю: „Какво мога да направя за теб?“.

Бившият принц казва: „Много сме притиснати един до друг“, преди Уилям да даде това, което Хиклинг нарича „прост отговор“, само: „Да“. Според предаването, след като Андрю отправя молбата си, на която не получава отговор, и напуска двойката, Кейт казва: „Той изглеждаше сякаш много съжалява“.

Уилям отговаря: „Мислиш ли, че заслужавах това? Това ли имаш предвид?“, преди принцесата да повтори: „Той изглеждаше, че много съжалява“.

Погребението беше едно от последните официални публични появявания на Андрю и Сара Фъргюсън за кралското семейство, преди скандалът около връзките им с Епстийн да избухне.

Документалният филм, озаглавен „Lip-Reading The Royals: What Are They Really Saying?“, също предложи поглед върху разговор между дъщерите на двойката, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, на улица в Мейфеър, централен Лондон, след като титлите на баща им бяха отнети.

Беатрис започва, като очевидно казва: „Ще преживеем бурята“, преди да продължи: „Чувствам се ядосана, но не трябва да наливаме масло в огъня. Ти ще трябва да бъдеш извън страната. Той няма да играе по правилата и ние трябва да сме извън пътя, Юджини“.

Този анализ идва след като Mail on Sunday съобщи тази седмица, че сестрите са били уведомени, че няма да могат да се присъединят към кралското семейство на събитието Royal Ascot тази година поради притеснения около разрастващия се скандал, свързан с връзките на родителите им с Епстийн.

Източници казаха на вестника, че сестрите, чиито имена се появяват няколко пъти в досиетата „Епстийн“, няма да заемат местата си в Кралската ложа на едно от ключовите събития на летния сезон, нито ще могат да се присъединят към старшите членове на семейството за Кралското шествие.

Смята се, че този ход е „напълно изненадал“ принцесите, които вече са разтърсени от ареста на баща им миналия месец. Всъщност те са редовни гости на Royal Ascot и бяха поканени в Сандрингам за Коледа миналата година, след като служители на Бъкингамския дворец ясно заявиха, че кралят не желае да наказва племенниците си за греховете на техните родители.

Но новото им отстраняване се смята за част от по-широко решение принцесите да бъдат изключени от всички публични събития за неопределено бъдеще.

Експерти по четене по устни анализираха и момента, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп беше посрещнат от Уилям и Кейт по време на държавното му посещение миналия септември. Той се обръща към принцесата на Уелс, когато слиза от самолета, и казва: „Вие сте толкова красива... толкова красива“, при което съпругът ѝ бързо сменя темата. Той казва на американския президент: „Насам“, на което Тръмп отговаря: „Добре“. Уилям казва на президента, докато вървят: „Знаете ли, винаги съм искал да видя отвътре Air Force One“, на което Тръмп отговаря: „Можете, нека го уредим“.

Експерти също изследваха думите на Чарлз по време на коронацията, които показаха, че сред величието и церемониалността има и много човешка страна в членовете на „Фирмата“. В един момент монархът, видимо претоварен от събитията на деня на 6 май 2023 г., изглеждал изтощен, когато напускал Уестминстърското абатство след церемонията.

„Когато Чарлз се качва в каретата, той въздъхва и след това промърморва „f*** me“, каза Хиклинг. „И след това много бързо Камила отговаря: „честно казано, не искам да чувам това“. Раздразнената псувня, според експерта по езика на тялото Адриан Картър, показва „кралските особи като също толкова човешки, колкото вас и мен“. „Той псува, псува доста, крал Чарлз, нали“, добави кралският анализатор Кристо Фуфас.

„Понеже е кралят, го виждаме като изключително елегантен... а ето го там, казва „f*** me“, когато се качва в каретата, защото е тежка работа! Сяда след като е псувал, очевидно чувствайки се много, много изтощен; и Камила казва: „Не искам да чувам това!“.

Няколко момента по-късно обаче Хиклинг предполага, че Камила се опитва да „разсее напрежението“ и изглежда казва на Чарлз: „Може би трябва да избягаме някъде... не се самосъжалявай“. На това обаче Чарлз бързо отговаря: „Не съм длъжен да се усмихвам“.

Експертът по четене по устни добавя, че кралят след това сякаш „мърмори“, като „саркастично“ казва: „О, ние трябва да сме щастливи и да имаме маниери, така ли?“. В един последен разговор в каретата, твърди Хиклинг, Камила просто пита: „Добре ли си?“. На това Чарлз според съобщенията казва: „Не, не съвсем“.

„Аз съм на страната на краля по този въпрос“, каза бившият кралски прес-секретар Дики Арбитър. „Очевидно е имало елемент на разочарование. На 75 години обикновено човек е пенсиониран, но монархията не се пенсионира... За щастие Камила беше с него и Камила е способна да го успокои... Той няма да прекали в нейно присъствие“, добавя той.

Но изглежда, че раздразнението на Чарлз далеч не е приключило. Говорейки в програмата, съдебният експерт по четене по устни Халил Анвар също разкри как кралят се страхувал да се движи на балкона, за да не падне двукилограмовата му корона. „Няма да се приближавам много, не искам короната ми да се преобърне. Представи си това“, казал той на Камила. „Страх ме е да не падне от главата ми“.

Но междувременно кралицата изглежда имала свои притеснения за собствената си корона, като според твърденията бързала да подканя пажовете да ѝ помогнат, казвайки: „Бързо, бързо, не искам да падне там. Преместете го, преместете го“.

Анвар също сподели как нервите може да са обхванали краля и кралицата много преди церемонията изобщо да започне. Анализирайки как Чарлз влиза в абатството, експертът по четене по устни смята, че той „нервно“ задавал въпроси на бившия архиепископ на Кентърбъри Джъстин Уелби.

„Ами ако нещо се обърка?“ попитал той. „Това е моментът, който ме тревожи. Надявам се да не объркам нищо“. Архиепископът просто казал: „Разбира се“. На това кралят повторил: „Много се надявам“.

В други трогателни семейни сцени Анвар предложи анализ на разговор между принца и принцесата на Уелс, които пътували в карета с децата си. „Добре, сега помахайте, помахайте на всички. По телевизията сме, така че се дръжте добре. Всички изглежда прекарват весело време, празнувайки с нас“, казал според него Уилям на семейството си.

Коронацията на Чарлз и Камила се състоя на 6 май 2023 г., като хиляди хора излязоха по улиците въпреки дъждовното време, за да наблюдават процесията им в Златната държавна карета. Дълбоко религиозната церемония в Уестминстърското абатство беше последвана от уикенд на празненства, включително поп концерт в Уиндзор, където членове на кралското семейство, включително принц Джордж и принцеса Шарлот, танцуваха до късно през нощта.

Бъкингамският дворец окончателно премахна думата „консорт“ от титлата на Камила, след като предпазливо позволи идеята за нова кралица да се утвърди в общественото съзнание след смъртта на Елизабет II.

В ключовия момент короната на Свети Едуард беше поставена върху главата на краля от архиепископа на Кентърбъри. Камила също беше помазана и коронясана с короната на кралица Мери – ход, който би бил немислим през 90-те години, когато тя беше критикувана като любовница на Чарлз.

Коронацията събра около 100 държавни глави, крале и кралици от цял свят, знаменитости, обикновени герои, както и семейството и приятелите на двойката.