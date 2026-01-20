Свят

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Световните лидери се събират в Давос за традиционния Световен икономически форум

20 януари 2026, 08:25
Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО
Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган
Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети
Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев
Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино
Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа
Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра
Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Д ържавни и правителствени ръководители и глобални бизнес лидери се събират в швейцарския алпийски курорт Давос за традиционния Световен икономически форум.

Елитът се събира в Давос, за да обсъди бъдещето на света

Доналд Тръмп пристига в швейцарския курорт в сряда и ще произнесе реч. Във Флорида той обяви, че в Давос ще обсъди придобиването на Гренландия, тъй като Дания не може да защити територията.

"Не мисля, че ще се съпротивляват много. Трябва да имаме Гренландия, не могат да я защитят. Познавам лидерите на Дания, те са много добри хора, но дори не ходят на острова. Само защото преди 500 години там е акостирал кораб, който после е отплавал, не им дава право на собственост. Затова ще обсъдим въпроса с различни хора", заяви Тръмп. 

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Тази година на ежегодния икономически форум ще присъстват над 3000 делегати от повече от 130 страни, особено нововъзникващи икономики, предаде NOVA.

Започва годишната среща на Световния икономически форум в Давос

Интересът към форума е много голям заради увеличаването на глобалните кризи – освен войната в Украйна, вниманието е насочено към Близкия изток и оформящото се ново разделение между традиционни съюзници като Съединените щати и Европа.

Източник: nova.bg    
Тръмп Давос форум Гренландия
Последвайте ни
Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Финландия

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Финландия

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Тайният бункер под Белия дом - какво се строи под Източното крило

Тайният бункер под Белия дом - какво се строи под Източното крило

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силвестър Сталоун на 79 г.: Става все по-трудно да поддържам форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун на 79 г.: Става все по-трудно да поддържам форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 минути

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Любопитно Преди 11 минути

26-годишният Бруклин публикува изявление в понеделник, в което обвини родителите си, че се опитват да саботират брака му с Пелц

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 26 минути

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 36 минути

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

България Преди 37 минути

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

Доналд Тръмп

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Свят Преди 48 минути

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет

Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет

България Преди 54 минути

Вероятно може да се стигне до разумен компромис, заяви доц. Христо Паунов

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

България Преди 1 час

В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Свят Преди 1 час

Вероятната причина - нови масирани руски удари в Украйна

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни

<p>Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията&nbsp;и още 10 депутати</p>

Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

Свят Преди 2 часа

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават, че пътищата са проходими при зимни условия

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Oбвинен за нападението иска да бъде пуснат от ареста

<p>Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред КС</p>

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

България Преди 3 часа

Той е петият демократично избран държавен глава на България

<p>Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно</p>

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Любопитно Преди 3 часа

Важно е да се отнасяте към мозъка си като към пенсионен фонд – колкото по-рано инвестирате, толкова по-добре се изплаща

Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

Свят Преди 3 часа

Над 600 души персонал участват в ученията, а други от 10 държави, включително Германия и Франция, се присъединяват като наблюдатели

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Бруклин Бекъм с разтърсващи разкрития: "Майка ми танцува неприлично с мен на сватбата, родителите ми ме контролираха цял живот"!

Edna.bg

Барселона преговаря за голям талант на Египет

Gong.bg

София се превръща в столица на европейския футбол

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg