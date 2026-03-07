Иран се извини на съседите си, каза на САЩ: „Ще отнесете мечтите си за безусловна капитулация в гроба“

И ранският президент Масуд Пезешкиан току-що излъчи видео обръщение по иранската държавна телевизия, съобщава Би Би Си (BBC). „Считам за необходимо да се извиня на съседните страни, които бяха нападнати“, казва той.

„Нямаме намерение да нахлуваме в съседни страни“, казва той и призовава за регионално сътрудничество за „установяване на мир и спокойствие“.

Пезекшян добавя, че е издадено решение на ръководството на въоръжените сили: „отсега нататък не атакувайте съседни страни, освен ако не бъдете нападнати първи“.

„Тези, които обмислят да използват този момент, за да атакуват Иран, не трябва да се превръщат в марионетки на империализма“, казва президентът, добавяйки, че подкрепата за Израел или САЩ „не е път към чест и свобода“.

„Мисля, че трябва да решим това с дипломация, а не с бой и проблеми със съседните страни“, добави той, цитиран от Си Ен Ен (CNN).

Не е ясно дали съобщението на президента влиза в сила незабавно. След обръщението, прихващанията продължиха над Обединените арабски емирства, а в Бахрейн се задействаха сирени.

Това се случва след седмица на почти постоянни ирански бомбардировки срещу съседите от Персийския залив, затваряйки въздушното пространство на региона и предизвиквайки прилив на пътници, опитващи се да напуснат Близкия изток.

Иранският президент заяви още, че страната му никога няма да се предаде, тъй като военните ѝ продължават да разменят въздушни удари с Израел и да насочват ответен огън към редица държави от Персийския залив.

Масуд Пезешкиан говори по-малко от ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правителството му няма да преговаря с Техеран без неговата „безусловна капитулация“.

Но в обръщението по държавната телевизия Пезешкиан каза: „Те ще отнесат мечтите си за нашата безусловна капитулация в гроба“.

След убийството на върховния лидер Али Хаменей преди седмица, тричленен съвет на ръководството държи властта, докато не бъде назначен наследник. Той включва Пезешкиан - относително умерен - както и твърдолинейния ръководител на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей и висшия духовник Алиреза Арафи.