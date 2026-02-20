Свят

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

20 февруари 2026, 15:54
На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари
А ятолах Али Хаменей и преди е потушавал безредици и е оцелявал под външен натиск, но днес, докато пратениците му се надпреварват да предотвратят заплахата от американски въздушни удари чрез течащи преговори, върховният лидер на Иран е изправен пред най-тежката криза в своето 36-годишно управление.

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи. Израелските и американските удари миналата година унищожиха ценни ядрени и ракетни съоръжения. Регионалната политика на Иран е в руини, а старите съюзници и проксита са отслабени или отстранени, пише Ройтерс. 

На фона на надвисналата война в Близкия изток, фанатичната преданост на 86-годишния лидер към Ислямската република, неговата непримирима враждебност към Запада и опитът му в лукавото протакане на преговори ще определят съдбата на региона.

Запазване на Ислямската република на всяка цена

Още тази година той нареди най-кървавите репресии след Ислямската революция от 1979 г., заявявайки, че протестиращите „трябва да бъдат поставени на мястото им“, преди силите за сигурност да открият огън по демонстрантите, скандиращи „Смърт на диктатора!“.

Заплахите на американския президент Доналд Тръмп за нови бомбардировки над Иран идват само месеци след като Хаменей беше принуден да се укрие миналия юни заради удари, убили няколко негови близки съратници и командири от Революционната гвардия.

Това нападение бе един от многото косвени резултати от атаката срещу Израел от страна на подкрепяната от Иран палестинска групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., която не само отпуши войната в Газа, но и подтикна Израел да удари останалите регионални проксита на Техеран.

С отслабената „Хизбула“ в Ливан и сваления Башар ал-Асад в Сирия, влиянието на Хаменей в Близкия изток е сериозно ограничено. Сега той е изправен пред исканията на САЩ да се откаже от последния си стратегически коз – арсенала от балистични ракети.

Иран дори предложи привидни отстъпки по своята ядрена програма, за която твърди, че е чисто гражданска, но Западът и Израел виждат в нея път към атомна бомба. Хаменей обаче отказва дори да обсъжда отказ от ракетите, които Иран счита за единственото си останало средство за възпиране срещу израелска атака – проява на непреклонност, която сама по себе си може да предизвика американски въздушни удари.

Докато военното струпване на САЩ се засилва, изчисленията на Хаменей ще се основават на характер, формиран от революцията, годините на смут и войната с Ирак, десетилетията на сблъсъци със САЩ и безпощадното натрупване на власт.

Хаменей управлява от 1989 г. и притежава върховната власт над всички клонове на правителството, армията и съдебната система. Въпреки че избраните служители ръководят ежедневните дела, нито една важна политика – особено по отношение на САЩ – не се придвижва без неговото изрично одобрение.

В началото на управлението си Хаменей често бе отписван като слаб и малко вероятен наследник на покойния основател на Ислямската република – харизматичния аятолах Рухола Хомейни. Тъй като не бе достигнал религиозния ранг на аятолах при назначаването му за върховен лидер, Хаменей срещна трудности при упражняването на властта чрез религиозен авторитет, както предвиждаше теократичната система.

След дълга борба да излезе от сянката на своя ментор, той наложи волята си чрез създаването на мощен апарат за сигурност, посветен единствено на него.

Хаменей няма доверие на Запада, особено на САЩ, които обвинява в опити да го свалят. Въпреки идеологическата си твърдост обаче, той е показвал готовност да отстъпи, когато оцеляването на Ислямската република е заложено на карта. Концепцията за „героична гъвкавост“, спомената за първи път от него през 2013 г., позволява тактически компромиси в името на по-големите цели.

Лоялната структура за сигурност – ключът към властта

В моменти на засилващ се натиск Хаменей многократно се е обръщал към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и „Басидж“ – паравоенна организация с хиляди доброволци – за да потуши инакомислието. Те смазаха протестите през 2009 г., през 2022 г. след смъртта на Махса Амини и най-новия кръг демонстрации през януари тази година.

Властта му се крепи и на финансовата империя, известна като Setad, която е под негов директен контрол. Оценявана на десетки милиарди долари, тя инвестира огромни средства в Революционната гвардия.

Учени извън Иран описват Хаменей като потаен идеолог, преследван от страх от предателство – тревога, подсилена от опит за покушение през юни 1981 г. с бомба в касетофон, която парализира дясната му ръка. Самият Хаменей е бил подлаган на тежки мъчения в затвора по време на управлението на шаха.

Карим Саджадпур от Фондацията „Карнеги“ отбелязва, че тази „историческа случайност“ е превърнала един „слаб президент в първоначално слаб върховен лидер, а днес – в един от петимата най-влиятелни иранци за последните 100 години“.

