От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Н иколас Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела съобщи американският президент Доналд Тръмп, но кой е авторитарният президент на Венецуела, облечен в спортен екип? На този въпрос се опитва да отговори Sky News.

Николас Мадуро е президент на Венецуела от 2013 г., след като пое властта след смъртта на Уго Чавес – популисткия ляв президент и негов ментор.

Мадуро започва кариерата си като шофьор на автобус, след което става синдикален лидер. По-късно заема постовете външен министър и вицепрезидент в правителството на Чавес.

Защо Мадуро е толкова непопулярен?

Мадуро никога не успява да достигне популярността на Чавес, който е харизматичен лидер с естествена връзка с обикновените хора.

Икономиката на Венецуела се срива по време на управлението на Мадуро след години на лошо икономическо управление при Чавес, включително ценови контрол и масови социални разходи, които източват зависимите от петрола държавни приходи.

Когато цените на петрола спадат през 2010-те години, вносът на храни и лекарства става непосилен. Печатането на пари води до хиперинфлация, която обезценява националната валута. Корупцията и международните санкции допълнително задълбочават кризата.

Мадуро отговаря на общественото недоволство с репресии. Той жестоко потушава многократни масови протести и е обвиняван в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 г.

Над една четвърт от населението – около 8 милиона души – напускат страната.

Защо Мадуро е в конфликт със САЩ?

Твърдолявата „боливарска революция“ на Чавес и Мадуро отхвърля американския капитализъм и хегемония и определя САЩ като империалистическа сила.

САЩ критикуват политическите репресии на Мадуро и не признават легитимността му след обвиненията в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 г., като признават опозиционните кандидати за законно избрани президенти.

Американските правителства от години обвиняват Венецуела, че не съдейства достатъчно в борбата с наркотрафика и вътрешните престъпни групи.

При управлението на Доналд Тръмп обвиненията се изострят. Той обвини Мадуро за миграцията на венецуелци към САЩ, твърдеше, че Мадуро е „откраднал“ американски петрол след национализацията на индустрията през 1976 г., и го нарече лидер на наркокартел. Мадуро отхвърля тези обвинения.