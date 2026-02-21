Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Р ъководителят на руската република Удмуртия Александър Бречалов съобщи, че украински безпилотни летателни апарати са нанесли щети върху обект на територията на областта, предаде Ройтерс. (*Видеото е архивно!)

"Обект в република Удмуртия е бил атакуван с дронове. В резултат на това има щети и ранени", заяви Бречалов във видеообръщение, публикувано в канала му в Telegram, като подчерта, че на всички пострадали се оказва необходимата помощ.

Украйна нанесе сериозни удари по няколко руски области

Той не даде повече подробности за нападението, но призова жителите да не изпадат в паника и да не разпространяват непотвърдена информация.

Летището в град Ижевск, столицата на република Удмуртия, и градовете в съседните региони са преустановили дейността си, съобщи руската гражданска авиация - "Росавиация".

Украйна удари промишлен обект в руската република Мордовия

Неофициални украински военни блогъри съобщиха, че украинските сили са атакували завод за производство на ракети, включително балистични ракети с малък обсег "Искандер-М" и междуконтинентални балистични ракети "Топол-М", в град Воткинск в република Удмуртия, на около 1400 километра от границата с Украйна.

Уебсайтове публикуваха кадри на това, което според тях е било атаката срещу обекта, включително видеозапис, на който се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето.

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Неофициалният руски канал в Telegram "SHOT", който често се позовава на източници от службите за сигурност, съобщи, че жителите на Воткинск са чули най-малко три експлозии, както и звука от приближаващи се дронове.

Руски военни блогъри също така съобщиха за атака, която предизвикала пожар в газопрерапотвателен завод в южната Самарска област. Официалните власти в областта не са публикували информация за такава атака, отбелязва Ройтерс.