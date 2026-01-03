АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

У дарите, нанесени тази нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, предаде Асошиейтед прес. Агенцията коментира, че засега не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни действия по отношение на Венецуела.

Тръмп заяви днес, че силите на САЩ са заловили венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга, които са изведени със самолет от страната и съобщи, че по-късно днес ще даде пресконференция по темата.

US airstrikes hit Caracas as Trump orders military action against Venezuela



Maduro declares state of emergency after explosions rock military 🅱️ases across multiple states



FAA bans all US flights over Venezuela citing "ongoing military activity"



White House has not commented pic.twitter.com/coewAEiyBy — Boi Agent One (@boiagentone) January 3, 2026

Белият дом не е отговорил на запитване на АП къде са отведени със самолет Мадуро и съпругата му.

Мадуро беше обвинен в САЩ през март 2020 г. във връзка със заговор, свързан с наркотероризъм. Обвиненията бяха повдигнати в Южния съдебен окръг на Ню Йорк.

По-рано днес дипломат номер две на САЩ, заместник държавният секретар Кристофър Ландау каза, че Мадуро най-накрая ще се изправи пред правосъдието заради престъпленията си, допълват световните агенции.

Той заяви, че е настъпила нова ера за Венецуела „Тиранът си отиде! Сега най-после той ще отговаря пред правосъдието за престъпленията си“, каза Ландау в „Екс“, цитиран и от Франс прес.

Същевременно републиканският сенатор от САЩ Майк Лий заяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио му е казал, че венецуелският президент е бил арестуван от американските сили, за да бъде изправен пред съд по наказателни обвинения в САЩ, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Той (Рубио) не очаква по-нататъшни действия във Венецуела сега, когато Мадуро е задържан от САЩ“, написа Лий в социалната мрежа „Екс“ след разговор с първия дипломат на Вашингтон.