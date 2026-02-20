Свят

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Той заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението на Върховния съд на САЩ

20 февруари 2026, 21:27
Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп реагира гневно срещу Върховният съд на САЩ, като заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението, с което голяма част от въведените от него мита бяха обявени за незаконни, и обяви налагането на нова тарифа от 10% върху вноса от целия свят.

Определяйки съдебния акт като „ужасно решение“ и изразявайки „абсолютен срам“, той нападна съдиите, произнесли се срещу митата, като обвини съда, че е отстъпил пред „чуждестранни влияния“.

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

По време на пресконференция в Белия дом президентът подчерта, че администрацията разполага с други възможности.

„Днес ще подпиша указ за налагане на глобално мито от 10%, което ще се добави към обичайните мита, които вече са в сила“, уточни той, цитиран от АФП.

Американският президент също така подчерта, че въпросът за връщането на средствата, събрани от обявените за незаконни митата, може да се проточи в съда с години.

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Той добави, че повечето търговски споразумения, договорени под заплахата от неговите мита, остават валидни, въпреки решението на Върховния съд.

„Сделката с Индия е в сила“, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос, като даде да се разбере, че митата могат да бъдат въведени отново на основание други президентски правомощия.

„Всички сделки - просто ще го направим по различен начин“, добави той.

Източник: БГНЕС    
