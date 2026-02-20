Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Б ританското правителство обсъжда възможността да внесе нов закон, с който бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор да бъде изключен от линията за наследяване на трона.

„Тази стъпка ще бъде предприета след приключването на текущото полицейско разследване“ по обвинения за злоупотреби на публична длъжност срещу бившия принц, предаде Би Би Си.

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията за наследяване на британския трон, след принцеса Лилибет, малката дъщеря на неговия племенник принц Хари.