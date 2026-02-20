Свят

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди

20 февруари 2026, 15:51
Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война
Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му
След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени", къде е Фърги?

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?
Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор
Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн

Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн
„Не харесвам млади, красиви мъже" – Тръмп събра Съвета за мир

„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир
Иран ще отговори

Иран ще отговори "решително" на военната агресия
Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

А ктьорът Ерик Дейн е заснел сцени от предстоящия трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си, потвърди негов представител пред PEOPLE.

Звездата си отиде на 19 февруари. Той беше на 53 години.

През април 2025 г. Дейн разкри, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна още като болестта на Лу Гериг, и заяви, че възнамерява да продължи да се занимава с актьорство. По това време стана ясна, че той ще започне снимките на трети сезон на "Еуфория" на 14 април 2025 г.

„Чувствам се щастлив, че мога да продължа да работя и очаквам с нетърпение да се върна на снимачната площадка на „Еуфория“ следващата седмица“, каза той.

Малко след като семейството на Дейн потвърди смъртта му в изявление, създателят на „Еуфория“ Сам Левинсън също публикува позиция, с която отдаде почит на актьора.

„Съкрушен съм от загубата на нашия скъп приятел Ерик“, каза Левинсън, съобщава Deadline. „Да работя с него беше чест. Да бъда негов приятел беше дар. Семейството на Ерик е в молитвите ни. Нека паметта му бъде благословена.“

„Дълбоко сме натъжени от новината за кончината на Ерик Дейн“, добави говорител на HBO. „Той беше невероятно талантлив и HBO имаше късмета да работи с него по три сезона на „Еуфория“. Мислите ни са с неговите близки през този труден момент.“

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди. След излъчването на финала на втория сезон през февруари 2022 г. актьорът заяви пред Variety, че персонажът му ще се завърне с арка на „изкуплението“.

„Искам да кажа, това е траекторията, по която е поел“, каза той пред Variety. „Не мога да си представя живота на Кал в карцер. Трудно е да вплетеш Кал в сюжета, когато е зад решетките.“

„Това ме държи. Кара ме да продължа напред“, коментира Дейн пред E! News през юни относно решението си да продължи да се занимава с актьорство.

„Чувствам се страхотно, когато съм на работа“, продължи той. „Разбира се, имаше някои неуспехи, но се чувствам доста добре. Духът ми винаги е доста жизнерадостен, така че в крайна сметка това е всичко, което има значение.“

Освен участието си в „Еуфория“, след като обяви диагнозата си, актьорът се появи и в епизод на "Брилянтни умове", където изигра Матю – пожарникар и герой от 11 септември, който се бори да признае пред съпругата си, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

По време на виртуален панел през декември 2025 г. Дейн сподели, че му е било трудно да се дистанцира от героя си в „Брилянтни умове“, като определи преживяването като „толкова реално“ за самия него. Въпреки това той подчерта, че именно „катарзисното“ измерение на ролята го е накарало в крайна сметка да се чувства „благодарен“.

Актьорът откровено говореше за реалностите на живота с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

„Нямам причина да съм в добро настроение по всяко време, в който и да е ден, не мисля, че някой би ме винил, ако се кача горе в спалнята си, се пъхна под чаршафите и прекарам следващите две седмици в плач“, каза той. „И бях малко приятно изненадан, когато осъзнах, че не съм така устроен, защото бях сигурен, че това ще бъда аз.“

Дейн подчерта и колко важно е повишаването на обществената осведоменост за АЛС, като заяви, че иска хората „да започнат да търсят решение“.

Към момента няма лечение за това рядко дегенеративно заболяване, а пациентите обикновено живеят между три и пет години след поставянето на диагнозата, според Асоциацията по мускулна дистрофия. При някои болестта може да протече в рамките на десетилетия, но тя постепенно води до загуба на способността за говор, хранене, ходене и самостоятелно дишане.

Премиерата на третия сезон на „Еуфория“ по HBO е насрочена за 12 април.

Ерик Дейн Еуфория АЛС Смърт Снимки Трети сезон Актьор Кал Джейкъбс Сам Левинсън HBO
Преди 19 часа
Преди 20 часа
Преди 19 часа
Преди 22 часа
България Преди 7 минути

В колата са пътували четирима души

Свят Преди 7 минути

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

България Преди 55 минути

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г.

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Любопитно Преди 1 час

В подкаста "NOVA Lab Грижа" дерматологът д-р Александра Макенджиева споделя опит и съвети за здравето на кожата

България Преди 1 час

Тенев 12-години е бил помощник на Радев

Любопитно Преди 1 час

Пол Маккартни представи документалния филм „Човек в бягство“ в Лондон, а Пол Мескал го подкрепи на червения килим; актьорът ще играе Маккартни в бъдещия четирифилмов проект за „Бийтълс“

Свят Преди 1 час

Смъртта на Дьоранк настъпи в болница в Лион на 14 февруари в резултат на травми, получени при побой

Любопитно Преди 1 час

Някои зодиакални знаци сякаш привличат емоционални бури. Те реагират остро на дреболии, лесно се избухват и също толкова бързо повишават температурата до максимум

Свят Преди 2 часа

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Любопитно Преди 2 часа

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Съобщено бе, че разговорът се е състоял по инициатива на Иран

България Преди 2 часа

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси

Любопитно Преди 2 часа

Вълнуващи герои ще се борят за вниманието на почитателите на седмото изкуство

България Преди 2 часа

До момента са снети показания на 10 свидетели

