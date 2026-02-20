Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

А ктьорът Ерик Дейн е заснел сцени от предстоящия трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си, потвърди негов представител пред PEOPLE.

Звездата си отиде на 19 февруари. Той беше на 53 години.

През април 2025 г. Дейн разкри, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна още като болестта на Лу Гериг, и заяви, че възнамерява да продължи да се занимава с актьорство. По това време стана ясна, че той ще започне снимките на трети сезон на "Еуфория" на 14 април 2025 г.

Eric Dane Filmed for the Upcoming Third Season of 'Euphoria' Before His Death https://t.co/JUYMYmmptA — People (@people) February 20, 2026

„Чувствам се щастлив, че мога да продължа да работя и очаквам с нетърпение да се върна на снимачната площадка на „Еуфория“ следващата седмица“, каза той.

Малко след като семейството на Дейн потвърди смъртта му в изявление, създателят на „Еуфория“ Сам Левинсън също публикува позиция, с която отдаде почит на актьора.

„Съкрушен съм от загубата на нашия скъп приятел Ерик“, каза Левинсън, съобщава Deadline. „Да работя с него беше чест. Да бъда негов приятел беше дар. Семейството на Ерик е в молитвите ни. Нека паметта му бъде благословена.“

„Дълбоко сме натъжени от новината за кончината на Ерик Дейн“, добави говорител на HBO. „Той беше невероятно талантлив и HBO имаше късмета да работи с него по три сезона на „Еуфория“. Мислите ни са с неговите близки през този труден момент.“

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди. След излъчването на финала на втория сезон през февруари 2022 г. актьорът заяви пред Variety, че персонажът му ще се завърне с арка на „изкуплението“.

„Искам да кажа, това е траекторията, по която е поел“, каза той пред Variety. „Не мога да си представя живота на Кал в карцер. Трудно е да вплетеш Кал в сюжета, когато е зад решетките.“

„Това ме държи. Кара ме да продължа напред“, коментира Дейн пред E! News през юни относно решението си да продължи да се занимава с актьорство.

„Чувствам се страхотно, когато съм на работа“, продължи той. „Разбира се, имаше някои неуспехи, но се чувствам доста добре. Духът ми винаги е доста жизнерадостен, така че в крайна сметка това е всичко, което има значение.“

Освен участието си в „Еуфория“, след като обяви диагнозата си, актьорът се появи и в епизод на "Брилянтни умове", където изигра Матю – пожарникар и герой от 11 септември, който се бори да признае пред съпругата си, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

По време на виртуален панел през декември 2025 г. Дейн сподели, че му е било трудно да се дистанцира от героя си в „Брилянтни умове“, като определи преживяването като „толкова реално“ за самия него. Въпреки това той подчерта, че именно „катарзисното“ измерение на ролята го е накарало в крайна сметка да се чувства „благодарен“.

Актьорът откровено говореше за реалностите на живота с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

„Нямам причина да съм в добро настроение по всяко време, в който и да е ден, не мисля, че някой би ме винил, ако се кача горе в спалнята си, се пъхна под чаршафите и прекарам следващите две седмици в плач“, каза той. „И бях малко приятно изненадан, когато осъзнах, че не съм така устроен, защото бях сигурен, че това ще бъда аз.“

Дейн подчерта и колко важно е повишаването на обществената осведоменост за АЛС, като заяви, че иска хората „да започнат да търсят решение“.

Към момента няма лечение за това рядко дегенеративно заболяване, а пациентите обикновено живеят между три и пет години след поставянето на диагнозата, според Асоциацията по мускулна дистрофия. При някои болестта може да протече в рамките на десетилетия, но тя постепенно води до загуба на способността за говор, хранене, ходене и самостоятелно дишане.

Премиерата на третия сезон на „Еуфория“ по HBO е насрочена за 12 април.