Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Ирански и американски преговарящи проведоха индиректни разговори в Женева в продължение на три часа и половина във вторник, но те приключиха без ясно решение

20 февруари 2026, 13:46
Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн

„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир

Иран ще отговори

Иран ще отговори "решително" на военната агресия
Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Д окато Съединените щати продължават мащабното си военно струпване в Близкия изток, Иран предприе стъпки, с които сигнализира готовност за война, включително укрепване на ядрени обекти и възстановяване на заводи за ракети.

Ирански и американски преговарящи проведоха индиректни разговори в Женева в продължение на три часа и половина във вторник, но те приключиха без ясно решение. Топ дипломатът на Иран Абас Аракчи заяви, че двете страни са договорили набор от „ръководни принципи“, но вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посочи, че иранците не са признали „червените линии“, поставени от президента Доналд Тръмп.

Въпреки преговорите, Белият дом е бил информиран, че американската армия може да бъде готова за атака до уикенда след засиленото присъствие на въздушни и военноморски активи в региона, споделят източници на CNN. На фона на заплахата от война Иран прекара последните месеци в ремонт на ключови ракетни съоръжения и тежко повредени авиобази, като същевременно допълнително прикрива ядрената си програма.

Ремонти и възстановяване

През юни миналата година Израел започна изненадваща атака срещу Иран, която унищожи части от ядрената му програма, повреди сериозно обекти за производство на ракети и ликвидира ключови военни командири. По време на последвалия 12-дневен конфликт Иран отвърна с изстрелване на стотици ракети и дронове, докато САЩ удариха три ирански ядрени обекта – като Доналд Тръмп твърдеше, че те са „напълно заличени“.

Въпреки тежките загуби, сателитни изображения разкриват, че Иран е възстановил повредените ракетни мощности. Снимки на ракетната база „Имам Али“ в Хорамабад от 5 януари показват, че от дузината структури, унищожени от Израел, три са напълно построени наново, една е ремонтирана, а други три са в процес на изграждане.

Други две военни бази също претърпяха мащабни ремонти:

Авиобаза Табриз: Пистите и пътеките за рулиране са възстановени.

Авиобаза Хамадан: Кратерите от бомби върху пистата са запълнени, а хангарите за самолети – поправени.

Шахруд: Най-голямото съоръжение за производство на ракети с твърдо гориво е възстановено бързо. Според анализатори капацитетът там в момента може да е дори по-голям, отколкото преди войната.

Укрепване на ядрените съоръжения

Иран ускорено укрепва няколко от ядрените си обекти, използвайки бетон и огромни количества пръст, за да „погребе“ ключови сгради под земята. Сателитни изображения от 10 февруари 2026 г. показват работа по входовете на тунелите в подземния комплекс близо до Натанц.

В ядрения обект „Талеган 2“ край Техеран Иран е завършил изграждането на бетонен саркофаг около съоръжението, който в момента се засипва с пръст. „Обектът скоро може да се превърне в напълно неразпознаваем бункер, осигуряващ значителна защита от въздушни удари“, предупреждава Дейвид Олбрайт, президент на ISIS.

Преструктуриране на властта

Миналогодишният конфликт разкри слабости в командната структура на Иран. В отговор Техеран засили Висшия съвет за национална сигурност и сформира нов орган – Съвет по отбраната, който да управлява по време на война. За негов секретар бе назначен ветеранът Али Шамхани, което според експерти е знак, че страната се подготвя за евентуален опит на САЩ за „обезглавяващ удар“ срещу висшето ръководство.

Репресии срещу недоволството

Режимът засили натиска върху вътрешната опозиция поради опасения, че войната може да предизвика смяна на властта. Миналия месец силите за сигурност потушиха брутално национални протести, което доведе до хиляди жертви и арести – най-кървавото потушаване на демонстрации в историята на Ислямската република.

Военни игри

Докато текат преговорите в Женева, Иран стартира военноморски учения в Персийския залив. За първи път Революционната гвардия затвори части от стратегическия Ормузки проток за няколко часа. През този проход преминава една пета от дневното световно производство на петрол.

Иранският флот проведе и съвместно учение с Русия в Оманския залив. В същото време САЩ разположиха два самолетоносача в региона, като един от тях вече свали ирански дрон, приближил се агресивно в Арабско море.

Експертите смятат, че чрез тези действия Иран се опитва да убеди Съединените щати, че една евентуална война ще бъде твърде скъпа и рискована, за да бъде започната лесно.

