Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Началото на 2026 г. носи тревожни ескалации на глобални конфликти

5 януари 2026, 10:57
Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки
Източник: Getty Images, Istock

Д окато светът продължава да следи конфликта между Украйна и Русия, новата година носи тревожни новини от няколко горещи точки: в първите дни на януари САЩ предприеха безпрецедентна военна операция за ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро, което предизвика остра международна критика, Китай проведе мащабни учения около Тайван, а Северна Корея извърши ракетни тестове, Париж и Лондон удариха "Ислямска държава", а протестите в Иран ескалират.

Левият лидер на Венецуела и съпругата му Силия Флорес са били заловени в резиденцията им и отлетели за САЩ в драматична нощна операция на специалните части, която включваше и удари по военни бази. Двамата са обвинени в Ню Йорк за престъпления, свързани с оръжия и наркотици. Тръмп също така обеща, че американски петролни компании ще навлязат в страната и предупреди за втора атака, ако е необходимо. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че правителството е готово „да се защитава“, докато атаката предизвика международна критика, предаде ВВС

Детайли от операцията

Американската армия щурмува дома на Мадуро в 02:01 часа местно време (06:01 GMT) в събота сутринта, на 3 януари. Тръмп заяви, че американските сили са успели да прекъснат електрозахранването в столицата Каракас, но не е ясно как. По думите на президента на САЩ, Мадуро се е опитал да влезе в стоманено подсилена защитена стая и е преминал през вратата, но не е успял да я затвори. Мадуро е бил заловен от Delta Force на американската армия, елитното военно подразделение за борба с тероризма, след като източник от ЦРУ във венецуелското правителство е помогнал на САЩ да проследят местоположението му.

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

Над 150 самолета са били използвани за прехвърляне на екипа за извличане в столицата. Тръмп добави, че няма загинали американски сили и е имало „малко“ ранени. Мадуро и съпругата му са били качени на борда на USS Iwo Jima, а след това на самолет, който по-късно е кацнал във въздушната база на Националната гвардия Стюарт в щата Ню Йорк. Двамата са били транспортирани до Федералния център за задържане в Бруклин. Американски служители посочиха, че въздушните удари около Каракас са били използвани като прикритие за операцията по извличане. Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви по държавната телевизия, че „голяма част“ от екипа за сигурност на Мадуро, заедно с войници и „невинни цивилни“, са били убити, без да дава брой или повече подробности. Венецуелското правителство по-рано обвини САЩ в нанасяне на удари по някои цивилни райони и заяви, че събира данни за жертвите и загиналите, но все още не е публикувало официални цифри. ВВС потвърди пет местоположения на удари: военновъздушна база Генералисимо Франсиско де Миранда (известна като Ла Карлота); Фуерте Тиуна, ключово военно съоръжение в Каракас; пристанище Ла Гуайра, основен канал на Каракас към Карибско море; летище Игероте, източно от Каракас; и телекомуникационни кули Антеннас Ел Вулкан.

Политическо бъдеще на Венецуела

В момента вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес, която е била част от най-близкото обкръжение на Мадуро, е временно изпълняващ длъжността президент, след като положи клетва пред Върховния съд на нацията. В събота тя поиска освобождаването на Мадуро, заявявайки, че той е „единственият президент“. Въпреки твърденията на Тръмп, че САЩ ще управляват Венецуела до възможен „безопасен, правилен и разумен преход“, съюзниците на Мадуро остават на власт.

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Не е ясно как точно САЩ планират да управляват Венецуела или кой ще участва, но американският президент каза, че това ще бъде „групово“ усилие. Той добави, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял с Родригес, която е изразила готовността си да направи „всичко, което САЩ поискат“. Това противоречи на публичния отказ на Родригес Венецуела да стане „колония на империя“. Попитан в предаването „Face the Nation“ по CBS News в неделя дали САЩ биха могли да работят с номер две на Мадуро, Рубио заяви: „Ще направим оценка въз основа на това, което правят, а не на това, което казват публично междувременно.“ Той добави, че „ако не вземат правилните решения, Съединените щати ще запазят множество лостове за влияние, за да гарантират защитата на нашите интереси“. Тръмп заяви в събота, че лидерът на опозицията на Венецуела Мария Корина Мачадо не притежава нито подкрепата, нито уважението във Венецуела, за да стане неин лидер.

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мачадо по-рано призова Едмундо Гонсалес да поеме властта. Тя събра подкрепа за Гонсалес на президентските избори през 2024 г. и резултатите от гласуването, публикувани от нейната партия, предполагат, че той е спечелил с голямо мнозинство.

Какво предстои за Венецуела?

Въпреки че американски служители посочиха, че не планират никаква по-нататъшна военна намеса във Венецуела, Тръмп заяви, че „не се страхуват от сухопътни войски“ в отговор на въпрос за разполагане на американски войници там. Тръмп също така каза, че американски петролни компании ще навлязат, за да възстановят инфраструктурата „и да започнат да печелят пари за страната“. Той заяви, че „ще извличат огромно количество богатство от земята“, което ще отиде при хората във Венецуела и в САЩ, добавяйки, че „ще бъдат обезщетени за всичко, което са похарчили“. Той също така каза, че САЩ ще продават петрол на други страни. Венецуелското правителство описа атаката като опит за завземане на „стратегическите ресурси на Венецуела, особено нейния петрол и минерали“, в опит да „насилствено прекъсне политическата независимост на нацията“. Венецуела притежава най-големите доказани петролни запаси в света, но това е така нареченият „тежък, кисел“ петрол. Той е по-труден за рафиниране, но е полезен за производство на дизел и асфалт, докато САЩ обикновено произвеждат „лек, сладък“ петрол, използван за производство на бензин.

Обвиненията срещу Мадуро

Американският главен прокурор Пам Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му са били обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в заговор за извършване на наркотероризъм и внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и в заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства срещу САЩ. „Скоро ще се сблъскат с пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“, написа Бонди в X.

Кой е Николас Мадуро?

Мадуро се издигна под ръководството на левия президент Уго Чавес, наследявайки го като президент през 2013 г. Мадуро е бил в конфликт с Тръмп заради пристигането на стотици хиляди венецуелски мигранти в САЩ и движението на наркотици, по-специално фентанил и кокаин, към САЩ. Експерти по борба с наркотиците обаче твърдят, че Венецуела действа предимно като транзитна страна за наркотици, произведени другаде, докато фентанилът се произвежда главно в Мексико и обикновено влиза в САЩ през общата им сухоземна граница. Тръмп е определил две венецуелски наркобанди, Tren de Aragua и Cartel de los Soles, като чуждестранни терористични организации (FTO) и е твърдял, че последната е ръководена от самия Мадуро. Мадуро категорично отрече да е лидер на картел и обвини САЩ, че използват своята „война с наркотиците“ като претекст да се опитат да го свалят и да завземат венецуелския петрол. През последните месеци американските сили извършиха повече от две дузини удари в международни води срещу лодки, за които твърдят, че са използвани за трафик на наркотици, убивайки повече от 100 души.

Международни реакции

Първоначалната новина за ударите предизвика най-силна реакция от дългогодишните съюзници на Венецуела. Русия обвини САЩ в извършване на „акт на въоръжена агресия“, който е „дълбоко тревожен и осъдителен“. Китайското външно министерство призова САЩ „незабавно“ да освободят Мадуро и съпругата му и да „прекратят свалянето на правителството на Венецуела“. Външното министерство на Иран нарече ударите „крещящо нарушение на националния суверенитет на страната“. Много латиноамерикански страни, включително съседите на Венецуела, Колумбия и Бразилия, също осъдиха действията. Президентът на Куба Мигел Диас-Канел ги описа като „престъпна атака“, докато колумбийският президент Густаво Петро нарече ударите „нападение срещу суверенитета“. Междувременно, съюзникът на Тръмп в Аржентина, Хавиер Милей, написа в социалните медии „свободата върви напред“ и „да живее свободата“.

На международната сцена, говорителят на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че е „дълбоко загрижен, че правилата на международното право не са били спазени“. Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър каза, че правителството му „няма да пролее сълзи“ за края на режима на Мадуро и ще обсъди „развиващата се ситуация“ във Венецуела с американските си колеги. Висшият дипломат на ЕС Кая Калас потвърди позицията на блока, че Мадуро няма легитимност и че трябва да има мирен преход на властта, но каза, че принципите на международното право трябва да бъдат спазени. Министър-председателят на Испания Педро Санчес заяви, че не признава режима на Мадуро, но няма да признае и интервенция, която „нарушава международното право и тласка региона към... несигурност“.

Китай провежда военни учения около Тайван, симулирайки блокада и превземане

Китай провежда военни учения около Тайван, симулирайки превземане и блокада на ключови зони на острова, като предупреждение срещу „сепаратистки сили“. Армията, военноморските сили, военновъздушните сили и ракетните войски са изпратени за ученията, които включват стрелби с бойни патрони, съобщи китайската армия, предаде ВВС.

С кодово име „Мисия справедливост 2025“, ученията се провеждат дни след като САЩ обявиха продажбата на един от най-големите си оръжейни пакети на Тайван на стойност 11 милиарда долара. Този ход предизвика остър протест от Пекин, който от своя страна наложи санкции на американски отбранителни фирми. Стремежът на Тайван да засили отбраната си тази година също разгневи Пекин, който счита самоуправляващия се остров за своя територия.

Президентската канцелария на Тайван разкритикува предстоящите китайски учения, наричайки ги предизвикателство към международните норми. Министерството на отбраната на Тайван съобщи отделно, че е разположило собствени ракетни системи и сили, за да наблюдава ситуацията, добавяйки, че са в „повишена готовност“ да защитават Тайван и да „защитят своя народ“. В публикация в Weibo Източното командване на театъра на военните действия на китайската армия – отговарящо за Тайванския проток – описа предстоящото военно учение като „щит на справедливостта“. „Всички, които кроят планове за независимост, ще бъдат унищожени при сблъсък с този щит!“, гласеше публикацията.

Докато някои първоначални учения започнаха, военните заявиха, че ще проведат голямо учение от 08:00 до 18:00 часа местно време във вторник. Външното министерство на Пекин нарече ученията „сурово наказание за сепаратистките сили, търсещи независимост със сила“ и предупреди „външни сили“ да не „използват Тайван за сдържане на Китай“. „Всички зловещи схеми за възпрепятстване на обединението на Китай са обречени на провал“, заяви говорителят на министерството Лин Дзиен на редовен брифинг за пресата в понеделник.

Северна Кор

ея изстреля балистични ракети

 

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от столицата си Пхенян към морето край източното си крайбрежие около 7:50 часа сутринта местно време в неделя, 4 декември, съобщи южнокорейската армия, предаде CNN

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Първото изстрелване на балистични ракети от Северна Корея за последните два месеца се случва в момент, когато южнокорейският президент Лий Дже-Мюнг ще започне държавно посещение в Китай в неделя. По време на визитата Сеул заяви, че ще бъде обсъден мирът на Корейския полуостров.

„Нашата армия засили наблюдението и бoйнтa си готовност в подготовка за по-нататъшни изстрелвания“, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете, като се посочва, че се обменя информация в тясно сътрудничество със Съединените щати и Япония.

Смята се, че ракетите вече са паднали, според Министерството на отбраната на Япония. За последен път Пхенян тества балистична ракета през ноември.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова за повече от удвояване на производствения капацитет на тактически управляеми оръжия по време на последното си посещение във фабрика за боеприпаси в събота, съобщиха държавните медии на Северна Корея. През последните седмици Ким е направил редица посещения във фабрики за производство на оръжия, както и на ядрена подводница, и е наблюдавал ракетни тестове преди Деветия партиен конгрес на Работническата партия тази година, на който ще бъдат определени основните политически цели.

Китайският президент Си Дзинпин ще бъде домакин на Лий на държавно посещение, започващо в неделя. Ви Сунг-лак, съветник по сигурността на Лий, заяви, че Сеул очаква Пекин да изиграе роля в насърчаването на мира на Корейския полуостров, без да дава подробности за дневния ред на срещата на върха.

Дневният ред на Лий със Си включва убеждаване на Китай да улесни диалога със Северна Корея, заявиха експерти, в момент, когато Северна Корея е отхвърлила инициативите на Лий.

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Такава операция "ми звучи добре", каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1". Той добави, че "Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид лидера Густаво Петро.

Представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро. Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той.

Великобритания и Франция нанесоха удари на ISIS в Сирия

Министерството на отбраната на Обединеното кралство съобщи, че негови самолети са се присъединили към Франция в нанасянето на удари по подземно съоръжение в Сирия, което вероятно е било използвано от групировката „Ислямска държава“ (ISIL/ISIS) за съхранение на оръжия. Това се случва, докато групировката изглежда се възражда след период на относителна пасивност в региона, предаде Al Jazeera

„Самолети на Кралските военновъздушни сили извършиха успешни удари срещу Даеш в съвместна операция с Франция“, се казва в изявление на министерството относно атаката в събота вечер, използвайки арабския акроним за ИДИЛ.

В съобщението се посочва, че районът, на север от древния обект Палмира, е бил „лишен от граждански обитатели“.

В края на декември американската армия съобщи, че е убила или заловила около 25 бойци на ISIS в поредица от атаки за девет дни в Сирия. Централното командване (CENTCOM), което ръководи операциите на американската армия в Близкия изток, издаде изявление във вторник, отбелязващо приключването на операциите миналия месец. Кампанията последва убийството на двама американски войници и цивилен преводач от нападател на ISIS в Сирия на 13 декември и широкомащабни американски удари срещу групировката шест дни по-късно.

Междувременно правителството на Турция съобщи в сряда, че е задържало над 100 заподозрени членове на ISIS при общонационални акции, тъй като групировката показва признаци на засилена регионална дейност след период на относителна пасивност. Министърът на вътрешните работи Али Йерликайя обяви арестите, заявявайки, че турските власти са задържали 125 заподозрени в 25 провинции, включително Анкара.

Освен поддържането на спящи клетки в Турция, ISIS все още е активна в Сирия, с която Турция споделя 900-километрова граница, и е извършила редица атаки там след отстраняването на бившия президент Башар Асад миналата година. Сирия е изправена пред нарастващи предизвикателства пред сигурността след повече от 13 години разрушителна гражданска война, която приключи в края на 2024 г. с падането на правителството на бившия президент Башар Асад.

Засилено движение на американски специални части към Европа през Великобритания

Последните въздушни движения на американската армия към Обединеното кралство показват преразполагане на американски специални части в Европа, след период на засилена оперативна дейност, свързана със събитията във Венецуела, разбира UK Defence Journal.

Данни за проследяване на полети показват увеличение на стратегическата въздушна транспортна дейност на ВВС на САЩ, включително пристигането на множество транспортни самолети C-17 Globemaster III във военновъздушната база Файърфорд, заедно с пристигането на два бойни самолета AC-130 във военновъздушната база Милдънхол. Наблюдавани са приблизително десет премествания на C-17 за кратък период, като повечето полети произхождат от Форт Кембъл, Кентъки, и летище Хънтър Арми Еърфийлд, Джорджия.

Макар че хеликоптери MH-47 Chinook не са наблюдавани директно във военновъздушната база Файърфорд, се предполага, че няколко от преместванията на C-17 са транспортирали активи на сухопътните сили на САЩ с роторно крило. Участващите типове самолети, комбинирани с местата на излитане и моделите на маршрутиране, съответстват на движението на авиационни части за специални операции. Изображения от открити източници и данни за полети предполагат вероятно участие на активи, свързани със 160-ия специален авиационен полк.

Формациите, обикновено свързани с тези бази, включват части, рутинно натоварени с мисии за бърза реакция и висок риск, като елементи от 75-ия полк рейнджъри, 101-ва въздушнодесантна дивизия и 160-ия специален авиационен полк (SOAR). Тези сили обикновено се използват за непредвидени операции с кратко предизвестие, включително залавяне или извличане на високопоставени лица, поддържани от стратегически въздушен транспорт и специализирани авиационни платформи.

Военновъздушната база Файърфорд привлече особено внимание поради утвърдената си роля като ключов американски стратегически въздушен мост към Европа. Подобни увеличения на активността на C-17 в базата бяха наблюдавани преди американските удари по ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г.

Протестите в Иран ескалират

Разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Смъртните случаи може да бележат началото на по-твърд отговор от страна на иранската теократична власт срещу демонстрациите, които в столицата Техеран отслабнаха, но се разшириха в други части на страната.

Редактор: Ния Раденкова
Източник: BBC, CNN, Al Jazeera, UK Defense Journal    
