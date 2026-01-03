Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

П реди седмица на Николас Мадуро казах да се предаде.

Това каза преди малко президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox News по повод операцията от тази нощ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро.

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

"САЩ ще бъдат силно ангажирани в развитието на петролната индустрия на Венецуела. Трябваше да направим нещо много по-хирургично, много по-мощно“, казва още Тръмп.

"Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване“, каза той. „Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него.

Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент. „Фактът, че никой не е убит, е невероятен“, каза той, добавяйки, че „двама мъже са ранени, но са в добро състояние“.

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк. "Те убиха много хора и много американски граждани, дори хора в собствената си страна“, каза още Доналд Тръмп.

На въпроса дали ще подкрепи лидера на опозицията Мария Корина Мачадо, която в момента е в Норвегия, да поеме управлението на Венецуела, Тръмп отговори: „Ще трябва да разгледаме веднага това“.

"Те /Венецуела, бел.ред./ имат вицепрезидент, както знаете. Не знам какви избори бяха това, но, знаете ли, избирането на Мадуро беше позор...Залавянето му изпраща сигнал, че повече няма да бъдем манипулирани“, каза още Тръмп.

Според него военната операция срещу Венецуела „трябвало да направят преди четири дни, но времето не било перфектно.

"Времето трябва да е перфектно. Чакахме четири дни. Трябваше да направим това преди четири дни, преди три дни, преди два дни. И тогава изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да започнем“, обясни той. САЩ били подготвени за втора вълна от удари срещу Венецуела, но това не било необходимо, поясни още Тръмп.

Според него няма да има проблеми с Китай след залавянето на Мадуро, тъй като Пекин „ще получи петрол“.