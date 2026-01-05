Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

В Брюксел в неделя вечер се състоя протест срещу операцията на САЩ във Венецуела и отвеждането на Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, съобщиха местни медии.

В събитието пред сградата на посолството на САЩ са участвали около 400 души, основно представители на леви организации, сред които Социалистическата партия и Работническата партия (комунисти).

Според протестиращите президентът на САЩ Доналд Тръмп използва въпроса с борбата срещу наркотиците като претекст за заграбване на петролните залежи на Венецуела. Те са на мнение, че в случая международното право е погазено, а вялата реакция на Европа е скандална.

Протестиращите са настояли ЕС да осъди решително действията на Вашингтон, а Белгия да заеме много по-твърда позиция.

Засега белгийското външно министерство не е взело отношение по същество след събитията от 3 януари, а снощи ЕС призова за отчитане на волята на венецуелския народ при разрешаването на настъпилата криза.