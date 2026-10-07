Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

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С лучаят с жена (28-годишната Дария Шипилова), работеща в изследователска лаборатория в Иркутск, Русия, която е починала от съмнение за белодробна чума, привлече международно внимание. Близо 200 контактни лица са били поставени под медицинско наблюдение и тестване.

Руските власти заявиха пред СЗО, че „в Иркутск не е регистриран случай на чума“, съобщи агенцията във вторник. Изявлението на СЗО идва в момент, когато експерти по биосигурност се питат дали докладваната реакция на Русия на инцидента е била съвместима с рутинно разследване на чума. Въпреки че няма доказателства за намесата на биологично оръжие, някои експерти казват, че мащабът на съобщената реакция повдига въпроси дали длъжностните лица не са разследвали друг инфекциозен агент, който не е бил публично идентифициран.

„Руските власти... информираха СЗО, че заболяването на жената първоначално е изглеждало като типична остра дихателна вирусна инфекция и че в Иркутск не е регистриран случай на чума“, заяви говорител на СЗО.

Д-р Амеш А. Адаля, старши изследовател в Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“ заяви пред Newsweek: „Съветският съюз имаше програма за нападателни биологични оръжия в мащаб, датиращ от десетилетия, и някои от тези противочумни институти бяха част от тази програма. Това, че на вратата пише „чума“, не означава, че това е единственото нещо, върху което работят. Те работят с много различни биологични агенти там“.

Според СЗО агенцията е поискала информация от руските власти на 3 октомври съгласно Международните здравни правила – рамка, регулираща докладването на потенциални извънредни ситуации в областта на общественото здраве. СЗО заяви, че е поискала допълнителна информация относно това кой причинител на пневмония е довел до смъртта на жената, и остава в готовност да съдейства на руските власти, ако е необходимо.

Изявлението на агенцията измести вниманието от самата чума към неотговорения въпрос какво е причинило заболяването, както и защо според съобщенията руските власти са предприели толкова обширни мерки за ограничаване.

В актуализирано изявление, публикувано във вторник, Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заявиха, че „са запознати и внимателно следят съобщенията за евентуален случай на белодробна чума в Иркутска област в Русия, довел до смъртен случай“.

„Работим с правителството на САЩ за оценка на събитията с появата на допълнителна информация. Въпреки че обстоятелствата около този съобщен случай остават непотвърдени, чумата е сериозно бактериално заболяване, което се лекува с антибиотици, особено когато се разпознае и лекува рано“, се казва в изявлението.

„Белодробната чума може да се предава от човек на човек чрез въздушно-капков път при близък контакт, поради което бързото идентифициране и лечение на заразените лица, както и проследяването на потенциално изложените, са важни мерки за общественото здраве. Към момента няма индикации за по-широка заплаха за САЩ, но CDC и нашите партньорски агенции са подготвени и ще продължат внимателно да следят ситуацията“, продължава изявлението.

Експертите изразяват безпокойство относно биологични оръжия

Адаля заяви, че няколко аспекта от докладваната реакция изглеждат несъвместими с това, което обикновено се очаква при случай на чума.

„Днес Русия уведоми СЗО, че не е било чума. Начинът, по който реагираха на случаите по отношение на контактните лица, болницата, костюмите за пълна защита, изпращането на ръководителя на техния еквивалент на CDC там, беше несъвместим с реакция при чума“, каза Адаля.

Адаля отбеляза, че съвременните случаи на чума по принцип са лечими и че изследователите, работещи в съоръжения, боравещи с чума, обикновено подлежат на установени протоколи за безопасност.

„Чумата може и да носи много кликове. Хората наистина се вълнуват от нея, но тя е лечимо заболяване в XXI в. Дори и да се работеше за устойчива на лекарства версия, това изглеждаше като твърде мащабна реакция “, каза той.

Той допълни, че човек, изложен на чума в изследователска среда, обикновено би имал достъп до постконтактна профилактика и високоефективни антибиотици, които често предотвратяват тежко заболяване.

„Знаем, че Русия е използвала нови нервнопаралитични агенти в Англия. А руският президент Владимир Путин е правил изказвания за използване на генетични оръжия или оръжия с различни характеристики. Така че не знаем. Това всъщност е истинската история, от която медиите се разсеяха заради частта с чумата“, каза Адаля.

Той подчерта, че няма публични доказателства случаят в Иркутск да е свързан с биологично оръжие или руските власти да разследват такъв инцидент. Въпреки това той заяви, че обстоятелствата изискват по-щателно проучване.

Адаля отбеляза също, че не е известно къде е пътувала пациентката, като посочи, че ако е ловила животни с изследователска цел, е могла да влезе в контакт с патоген, който по-късно се е развил в инфекция.

Кевин Есвелт, доцент в MIT Media Lab и изследовател по биосигурност, цитира съобщения, че руските власти са разположили персонал за опасни материали и са предприели други мерки за ограничаване.

„Очевидната причина за блокиране на болници и разполагане на агенти на ФСБ и персонал със защитни костюми, което Русия според съобщенията е направила, е да се ограничи потенциално преносим биологичен агент, преди да се разпространи. Въпросът е защо не искат да кажат на света кой е той“, написа Есвелт в X.

Newsweek се свърза с Есвелт по имейл във вторник за допълнителен коментар.

Коя беше Дария Шипилова?

Руските медии съобщиха, че Шипилова е била служител на научноизследователски противочумен институт в Иркутск, Сибир. Смъртта ѝ привлече световното внимание, след като съобщения свързаха случая със съмнение за белодробна чума - тежка форма на инфекция, която засяга белите дробове и може да се разпространява чрез въздушно-капков път.

Въпреки това от СЗО заявиха, че руските власти по-късно са информирали агенцията, че в Иркутск не са регистрирани случаи на чума и че заболяването първоначално е изглеждало като остра дихателна вирусна инфекция.

Руските власти не са оповестили публично патогена, отговорен за смъртта на Шипилова.

Тежест на чумата в Русия

Дори и да е ставало дума за чума, експертите казват, че тя вече не е онази заплаха за общественото здраве, свързвана с историческите пандемии.

Съвременните антибиотици са общо взето ефективни при лечението на чума, когато се приложат своевременно, а единични случаи продължават да се появяват в няколко страни, включително в Съединените щати.

„Ако беше чума, това не е голям проблем в XXI в.“, каза Адаля. Той добави, че дори щам, устойчив на лекарства, не би обяснил напълно мащаба на докладваната реакция, описана в медийните публикации.

Съществуват установени процедури за идентифициране на случаи, проследяване на контактите и лечение на изложени лица, особено в лабораторни условия, където изследователите рутинно работят с опасни патогени.

Тази оценка е една от причините някои експерти по биосигурност да поставиха под съмнение съобщенията за мащабна държавна реакция, включваща екипи за опасни материали, строг контрол в болниците и пътуване на висши служители в областта на общественото здравеопазване до мястото.

Какво е причинило смъртта на Шипилова?

След уведомлението от страна на Русия до СЗО, че в Иркутск не е регистриран случай на чума, централният неотговорен въпрос стана кой патоген е причинил заболяването на Шипилова. СЗО заяви, че е поискала допълнителна информация от руските власти относно това „кой причинител на пневмония е довел до смъртта на жената“.

Адаля отбеляза, че описанията на пневмония с „неизвестна етиология“ са широки и не сочат към конкретно заболяване. „Всичко може да причини пневмония“, каза той.

Потенциалните причини могат да варират от грип, RSV (респираторно-синцитиален вирус) и COVID-19 до бактериални инфекции като легионерска болест и стрептококова пневмония.

Според Адаля лекарите, разследващи изясняването на незапомнен случай на пневмония, обикновено извършват кръвни култури, изследвания на храчка, образна диагностика и PCR тестове за широк спектър от респираторни патогени. „Трябва да се знае колко широко са тествали, за какво са тествали и за какво не са тествали“, каза той.

Засега официалните лица в областта на общественото здравеопазване все още очакват допълнителна информация. Въпреки че Русия е информирала СЗО, че в Иркутск не е регистриран случай на чума, патогенът, отговорен за смъртта на Шипилова, все още не е публично идентифициран.