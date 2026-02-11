Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България

11 февруари 2026, 14:45
П отреблението на ток от физически лица през 2024 г. и 2025 г. е увеличено, каза при изслушването си в парламента заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев във връзка с нарастването на цените на стоки и услуги, и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.

Изслушването е по искане на парламентарната група „ДПС-Ново начало“.

Колев уточни, че поскъпването на електрическата енергията, в съответствие с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, е отразено в индекса на потребителските цени.

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Последните данни, които НСИ обяви като предварителна експресна оценка за инфлацията в началото на февруари, показват, че поскъпването на основните стоки и услуги забавя темпа си до 3,6% на годишна база, а на месечна има повишение с 0,7%, отчете Колев.

По думите му това е предварителна информация за януари тази година спрямо декември миналата. Той уточни, че основната дейност на НСИ е да измерва ценовата промяна на стоките и услугите за определен период.

За основната група хранителни стоки и безалкохолни напитки има поскъпване с 4% на годишна основна, това е групата с най-голяма тежест в индекса на потребителските цени и кошницата на потребителите, каза Колев. По думите му има забавяне на темпа покачването на цените спрямо летните месеци на миналата година.

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

"Не наблюдаваме рязка промяна в цените в големи търговски вериги, в обекти в големите градове", каза зам.-председателят на НСИ. Той допълни, че в малките населени места се следят цените на основните продукти в квартални магазини, пазари и обекти.

"За период от три години имаме натрупана обща инфлация около 12%, а за пет години - над 40%, което само по себе си не е ниска стойност", поясни Свилен Колев. Той уточни, че преди данните на НСИ да бъдат официално обявени, те се проверяват от Евростат.

Колев каза, че преди година и половина, в опит да се установи дали може да се очаква промяна в индекса на потребителските цени в резултат на преминаването от лев към евро, е направена прогноза.

"За първия месец се оказва, че такава промяна има в рамките на 0,1 процентни до 0,2 процентни пункта т.е. много по-ниско от предварителните очаквания", отчете зам.-председателят на НСИ.

Източник: БТА, Нелли Желева    
инфлация поскъпване на цени НСИ
