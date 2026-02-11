Свят

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

11 февруари 2026, 12:46
Е вропейската комисия предложи мерки за повишаване на възможностите на страните от ЕС за противодействие на заплахите от дронове. В съобщение на ЕК по този повод се отбелязва, че в последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, по летищата, както и сигурността на важна инфраструктура и на обществени места.

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Комисията предлага

обединяване на държавните и частните възможности в развитието на системи за засичане и обезвреждане на дронове, създаване на общоевропейски център за противодействие на заплахата от такива летателни апарати, както и промяна на правилата за тяхното използване, включително с въвеждане на "европейски етикет" за обозначаване на безопасните дронове.

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Според ЕК е необходимо новите системи да разграничават ясно дроновете, които не създават заплахи, с помощта на изкуствен интелект.

Далекосъобщителните мрежи от пето поколение (5G) трябва спешно да бъдат включени в усилията за разпознаване на дроновете, се посочва в съобщението. Отбелязва се, че отделните държави в ЕС носят основната отговорност за мерките срещу заплахите от дронове, а комисията е готова да помогне за организиране на съвместни обществени поръчки за внедряване на европейски системи за борба с летателни апарати, създаващи опасност.

Ще се задръсти ли небето от дронове?

ЕК предвижда обособяване на европейски екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации, свързани с дронове, както и организиране на годишни учения за съгласуване на необходимите действия между граждански организации и силите за отбрана.

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

Комисията уточнява, че вече подкрепя разработката на способности за борба с дронове със средства от европейския бюджет, включително по линия на научните изследвания и на фондовете за развитие на отбраната.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
