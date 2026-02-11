Свят

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

11 февруари 2026, 14:02
Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира
Сергей Лавров   
Източник: БТА/AP

Р уският външен министър Сергей Лавров представи широкомащабен преглед на руската външна политика пред държавната Дума, в който засегна отношенията с администрацията на Тръмп, бъдещето на контрола върху ядрените оръжия и острата критика към ООН и европейските лидери.

Ултиматум за Гренландия и критика към Дания

В контекста на засиления интерес към Арктика, Лавров предупреди, че Москва следи ситуацията около Гренландия. Той обвини Копенхаген в „жестоко отношение“ към местното население, третирано като „хора втора ръка“.

Министърът беше категоричен – всяка милитаризация на Гренландия, независимо с чия помощ, ще предизвика адекватни руски контрамерки, включително военно-технически.

Стратегическата стабилност и „факторът Тръмп“

Лавров потвърди, че Русия запазва мораториума върху лимитите на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), но само докато САЩ не ги превишат. Той разкри, че Москва е готова да работи по нов договор за стратегическа стабилност, ако Вашингтон потвърди конструктивен подход.

По отношение на новата американска администрация, министърът отбеляза, че екипът на Доналд Тръмп възприема Русия като „потенциален партньор или до известна степен спътник“.

Очаквания на Москва са за „значими резултати“, включително в икономически проекти. Но реалността е друга – към момента липсват практически резултати в диалога, въпреки че стратегическият диалог е „назрял“.

Конфликтът в Украйна и „сделката от Аляска“

Лавров повтори, че разбирателствата за устойчиво уреждане, постигнати между Путин и Тръмп по време на срещата им в Аляска, „остават на масата“. Той подчерта няколко ключови международни точки:

  • КНДР: Пхенян е „съюзна помощ“ за освобождаването на Курска област. Лавров обяви, че Русия повече няма да допуска санкционни резолюции срещу КНДР в ООН.
  • Индия: Министърът опроверга твърденията, че Индия се отказва от руския петрол, определяйки сделките като стабилни.
  • ОАЕ: Изказана беше благодарност за посредничеството в диалога с Киев.

„Позорът на ООН“ и дискредитираната Европа

Лавров отправи безпрецедентно остри критики към генерални секретар на ООН Антониу Гутериш, обвинявайки го в прокарване на „линията на Запада“ и отричане правото на самоопределение на Донбас и Крим. „По-голям позор за организацията трудно можеше да се измисли,“ заяви той, добавяйки, че Русия ще вземе под внимание пристрастията на Гутериш при избора на следващ генерален секретар.

Относно Европа, Лавров заяви, че тя „напълно се е дискредитирала“ в очите на Москва. Въпреки че европейските лидери „се опитват да изпращат сигнали“ след смяната на курса в САЩ, Русия няма да поема инициативи, а само ще разглежда евентуални официални обръщения.

Новата ера и „робовладелското величие“

Според Лавров светът е навлязъл в нова епоха на многополярност, която ще бъде съпроводена от борба със западните страни, които все още страдат от „мания за колониално и робовладелско величие“. Той обвини Франция в използване на терористи за сваляне на правителства в Африка, а Германия – в „реваншистки фантазии“, забравяйки уроците от Сталинград и Курската дъга.

Руската дипломация остава съсредоточена върху Изтока, като предстои интензивна подготовка за визитата на Владимир Путин в Китай през първата половина на 2026 г.

По темата

Източник: ТАСС    
външна политика на Русия Сергей Лавров отношения САЩ Русия Гренландия и Арктика ядрен контрол критика към ООН критика към Европа конфликт в Украйна многополярен свят източна дипломация
Последвайте ни
Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 38 минути

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 43 минути

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 1 час

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 1 час

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 1 час

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

<p>Какво следва след избора на Гюров?</p>

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

България Преди 1 час

Кандидатът за служебен премиер има седмица да предложи кабинет, а изборите се очертават на първата възможна дата след Великден

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

България Преди 1 час

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 2 часа

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 2 часа

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 2 часа

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 2 часа

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Свят Преди 2 часа

Ким Чен-ун не е просто диктатор - той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 3 часа

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

От червения килим до личните ѝ битки: пет неща, които вероятно не знаете за Дженифър Анистън

Edna.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Гришо ще бъде звездата на турнир във Франция

Gong.bg

Ман Сити хвърли стреличка към градския съперник

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg