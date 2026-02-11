България

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Решението на президента раздели политическите сили – според едни изборът е обоснован заради професионалния опит на Гюров, а според други той носи рискове

Обновена преди 36 минути / 11 февруари 2026, 14:01
Източник: iStock photos/Getty images

Н азначаването на Андрей Гюров за служебен министър-председател от вицепрезидента Илияна Йотова предизвика остри политически реакции и сериозен обществен отзвук. Решението раздели политическите сили – според едни изборът е обоснован заради професионалния опит на Гюров, а според други той носи рискове и създава съмнения за политическата неутралност на служебния кабинет. Дебатът около мотивите на президентската институция и отражението върху предстоящите избори бързо се превърна във водеща тема в политическия дневен ред.

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

  • Деница Сачева: Изборът на Андрей Гюров е резултат от „шумната реклама и агитация” на ПП-ДБ

Деница Сачева подчерта, че по време на консултациите при президента ГЕРБ-СДС не са изразили лични предпочитания за служебен министър-председател. Тя отбеляза, че изборът на Андрей Гюров е резултат от „шумната реклама и агитация” на колегите им от ПП-ДБ.

Според нея е очевидно, че консултациите са довели до резултат, който е бил предварително пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ.

Сачева коментира, че докато списъкът с кандидати за премиер е бил ограничен, то съставът на целия служебен кабинет е изцяло в правомощията на Илияна Йотова. „Кабинетът ще бъде в случая на ПП-ДБ и на госпожа Йотова”, заяви тя, допълвайки, че президентът има пълната власт да приеме или не предложените имена.

Тя заяви, че партията не се притеснява от това кой ще заеме поста на министър на вътрешните работи и поясни, че за ГЕРБ изборите са свързани със спечелването на доверието на избирателите, а не с името на конкретен министър. Сачева изрази мнение, че превръщането на вътрешния министър в най-важната фигура по време на избори обикновено служи за оправдание на тези, които губят вота.

- Относно случая „Петрохан”

Сачева започна коментара си по темата с изразяване на съболезнования към близките на жертвите. Тя категорично отказа да прави политически коментари по криминални случаи, като посочи, че само институциите могат да разследват и да дадат обективната истина. Според нея политическата злоупотреба с подобни трагедии не помага на правосъдието, а нападането на институциите в такъв момент е контрапродуктивно.

Деница Сачева завърши, като посочи, че ГЕРБ ще коментират състава на кабинета едва след като той бъде официално предложен.

  • Асен Василев: Важно е да има честни избори

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че заедно с „Демократична България“ отново са внесли законопроект за прекратяване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от Националната служба за охрана. По думите му средствата, които се изразходват за това, могат да бъдат използвани за изграждането на детски градини.

Василев подчерта, че според Конституцията правото да посочи служебен премиер е изцяло в компетенциите на вицепрезидента. Той изрази увереност, че изборът на Андрей Гюров е правилна стъпка към гарантиране на честен изборен процес.

Според него ключов фактор ще бъде и изборът на министър на вътрешните работи. Василев посочи, че ако Бойко Рашков оглави МВР, това би било сериозна гаранция за прозрачност на вота, като припомни, че през 2021 г. при негов мандат са отчетени най-ниските нива на купен вот. Той направи сравнение с 2022 г., когато по време на служебното правителство на Гълъб Донев е имало ръст на подобни нарушения.

На въпрос дали кабинетът може да бъде възприеман като политически обвързан, Василев отговори кратко: „Служебният кабинет е на България“.

  • Тошко Йорданов: Очакват ни нечестни избори

Лидерът на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов отправи остри критики към решението на Йотова. Той заяви, че вицепрезидентът има право да избере когото прецени, но според него с този избор е заела страна в политическия сблъсък.

Йорданов изрази съмнения, че служебното правителство ще бъде независимо и предупреди за риск от манипулиран изборен процес. Той постави въпроси относно миналата политическа дейност на Гюров и заяви, че има съмнения за политически зависимости.

От ИТН обърнаха внимание и на факта, че Гюров е бил освободен като подуправител на БНБ и срещу това има подадена жалба. Депутатът Александър Рашев предупреди, че евентуално решение на Съда на ЕС може да доведе до институционален проблем, ако се установи несъвместимост на позицията му.

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Наталия Киселова: Очакваме независим кабинет

Председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова заяви, че Йотова е провела реални консултации с партиите, макар не всички да са се отнесли отговорно към процеса. По думите ѝ основното очакване е Андрей Гюров да предложи експертен и независим състав на Министерския съвет, който да гарантира честни и свободни избори.

Киселова коментира и казуса около позицията на Гюров в БНБ, като уточни, че в момента той е в неплатен отпуск и се очаква решение на съда в Люксембург. Тя подчерта, че докато формално заема длъжността, той има право да бъде сред възможните кандидатури за служебен премиер.

По думите ѝ до 18 февруари страната трябва да има ясен състав на служебното правителство.

  • Хайри Садъков: Андрей Гюров е най-отдалечен от „завладяната държава”

„Новия служебен министър-председател трябва да организира прозрачни и честни избори. В този ангажимент участваме всички, но правителството трябва да поеме своята висока отговорност.” Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Той посочи, е Андрей Гюров е най-отдалечен от „завладяната държава” със „всички условности, които чухме”.

„Очакваме реални действия и преки ефекти”, посочи Садъков.

  • Ивелин Михайлов: Номинацията на Гюров за служебен премиер е стъпка към по-честни избори

„Номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер е стъпка към по-честни избори, защото той е контрапункт на останалите, които са продължение на правителството”, каза лидерът на „Възраждане” Ивелин Михайлов.

По негови думи „МВР няма да бъде на никого”.

Михайлов беше категоричен, че „истинският шеф е Борисов” и „той управлява вече 25 години”.

гюров служебен премиер реакции политици
Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 6 минути

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 21 минути

За последните 5 години инфлацията в над 40%

.

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

България Преди 48 минути

Хронологията на събитията започна на 2 февруари сутринта, когато полицията съобщи за три трупа на мъже, открити с огнестрелни рани в главите пред кучешка колиба в хижата „Петрохан“

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Свят Преди 56 минути

Новата платформа NewsBuild.ai осигурява по-голяма ефективност на уеб редакциите

Сергей Лавров

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

Свят Преди 1 час

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 1 час

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 1 час

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 1 час

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

България Преди 1 час

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 2 часа

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 2 часа

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 2 часа

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 2 часа

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Свят Преди 2 часа

Ким Чен-ун не е просто диктатор - той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор

