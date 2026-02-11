България

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

Хронологията на събитията започна на 2 февруари сутринта, когато полицията съобщи за три трупа на мъже, открити с огнестрелни рани в главите пред кучешка колиба в хижата „Петрохан“

11 февруари 2026, 14:18
Д есет дни след най-зловещите убийства/самоубийства в историята на съвременната българска криминалистика, вместо въпросите да намират своите логични отговори, напротив – те се умножават със светлинна скорост. Социалните мрежи врят и кипят, мнения в тях изказват и приятели на загиналите, и хора, които нямат нищо общо със случая. 

Заради липсата на каквито и да е свидетелски показания, конспиративните теории взимат връх, а логическите обяснения, дадени от властите, биват постоянно поставяни под съмнение.

Хронологията на събитията започна на 2 февруари сутринта, когато полицията съобщи за три трупа на мъже, открити с огнестрелни рани в главите пред кучешка колиба в хижата „Петрохан“. Установено беше, че няма следи от влачене на труповете, откъдето бе направено и заключението, че хората са убити/самоубили се на същото място, на което са открити. По-късно същия ден окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи пред медиите, че хижата е опожарена. В първоначалните съобщения МВР не потвърждава, че мъжете са простреляни. „В 11.20 (в понеделник) е подаден сигнал на телефон 112 за опожарена хижа в района на село Гинци“, казва ст. комисар Тихомир Ценов от МВР. По думите му „на малко разстояние от нея са открити три безжизнени тела на мъже“. На въпрос дали има огнестрелни рани от МВР казват, че се правят огледи, а сигналът е подаден от „свидетел“.

По непотвърдена от властите информация, разпространена от медиите, сигналът на телефон 112 е подаден от майката на единия мъж, с когото тя не е можела да се свърже. Според данните „единият от тях (не е ясно кой точно – бел. ред.) се е свързал с майка си“, говорил е в множествено число и е казал: „Повече не можем да издържаме“.

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

На следващия ден директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Захари Васков посочи, че тримата са простреляни и, че не са били криминално проявени. Тогава стана ясно и че се издирват трима души, сред които и дете. Тогава властите обявиха, че неправителствена организация стопанисва хижата, но собствениците й са имали мотиви на секта, а дейността ѝ се изследва. Васков допълни и че през 2022 г. тя има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района. Освен това се проверява съпричастността на непълнолетни и малолетни лица към организацията.

Споразумението на организацията, наименувана „Национална агенция за контрол на защитените територии“, с МОСВ, не създава никакви права, нито задължения нито за Министерството, обясни Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков. Именно Сандов е подписал споразумението с горските „рейнджъри“, което било като „стискане на ръце пред камери“, че ще пазим заедно природата – нищо повече от това, по думите на Сандов. 

В деня на откриването на трите трупа до хижата, кметът на село Гинци – Георги Тодоров, в интервю за Нова телевизия, обясни, че мъжете са „застреляни, убити, наредени един до друг“, както и че е познавал жертвите. Според кмета в хижата е открито „много оръжие“, а при телата са намерени три пистолета и една карабина. Собствениците на хижата са имали големи кучета, които са намерени „изгорели и заключени на втория етаж“, а жертвите са живеели постоянно в хижата и са казвали, че са там, „за да спират замърсяването на горите“. 

Местните твърдят, че достъпът до там е бил силно ограничен. Имало е бариери и множество камери, поставени по стълбове и дърветата.

В района не са допускани дори ловни дружинки, които са ловували в местността. По случая е бил разпитан и кметът на Гинци, тъй като районът на хижата се намира в землището на селото.

Докато властите усилено издирват собственика на НПО-то Ивайло Калушев, още един мъж и едно дете, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов даде брифинг в района на хижата на 4-ти февруари. „Не изключваме Калушев също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си. Това е един „Туин Пийкс“, който тепърва предстои да разнищим“, добави той. На брифинга и и.ф. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев посочи, че преди две години ДАНС е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая  „Петрохан“. Сигналът е касаел предполагаемо насилие над дете, но впоследствие е оттеглен от родителите на детето. 

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише Калушев до своята майка. След това жената повече няма връзка със сина си.

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Очаква се аутопсията на телата на тримата мъже

Последният пост на Калушев в профила му във фейсбук е от следобеда на 1 февруари и е стихотворението „Борба“ на Христо Ботев. 

Същия ден министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов разпореди проверка на всички сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения, каза той. Резултати от проверката все още се очакват.

На 8 февруари, неделя, овчар, отишъл да нагледа летните си кошари в района на връх Околчица, и в труднодостъпен терен встрани от пътя, вижда паркиран луксозен кемпер. На предната седалка открива мъж с окървавена глава, и подава сигнал до властите. На брифинг същия ден директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) главен комисар Захари Васков посочи, че става въпрос за издирваните по случая „Петрохан“. Установено е, че вероятно има стрелба вътре в превозното средство, без данни към момента за стрелба извън него, посочи още той. Открити са оръжия, добави Васков.

Оказва се, че в кемпера са телата на Ивайло Калушев, 15-годишния Александър Макулев, и 23-годишния Николай Златков. Експертизите доказват, че детето е убито с изстрел в главата, докато е седнало на пода на кемпера със сплетени пръсти в моливена поза; Николай е разстрелян с изстрел в челото, а Калушев се е самоубил с револвер в устата. На кръста на Калушев е открит зареден пистолет, който не е използван.  Според аутопсиите на труповете и заключенията на прокуратурата „... вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство." В кемпера са открити 3 гилзи и 3 проектила: „…като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“.

15-годишното дете е оставено за отглеждане от Калушев доброволно от баща му – Християн Макулев. Докато тримата се издирваха, бащата първоначално отказа да съдейства на властите, а после в телевизионни изяви съобщи, че има доверие на Калушев и той няма да му навреди. По-късно, когато трупът на детето беше открит, Макулев-баща чрез СМС съобщи, че не си е променил мнението за Калушев.

23-годишният Николай Златков пък бил поверен на Калушев още на 11-годишна възраст. Тогава майката на Николай изпаднала в „депресия“, увлякла се по религиозни будистки практики, и поверила детето в „будистка комуна“ в Мексико. В показания пред властите бащата на Николай разказва, че след заминаването на сина му в Мексико получил имейл, в който майката Ралица обяснява, че синът им няма да ходи на училище, ще се гмурка по цял ден и ще живее в комуна насред джунглата. По-късно Николай се връща в България и живее в хижата в Петрохан. Майката на Златков – Ралица Асенова, сама потърси медиите в понеделник. В ефира на Нова телевизия тя обяви, че не вярва синът й, неговият духовен баща – Ивайло Калушев, още трима възрастни мъже и 15-годишно момче, да са сложили сами край на живота си, а че са станали жертва на  професионални убийци. Според жената „рейнджърите", сред които и синът й, нямали цялото въоръжение, за което беше изнесена информация от властите. 

Според експертизите оръжията, открити в кемпера, са на Ивайло Калушев. Разрешително за притежанието им му е издадено през ноември 2021 година. През август същата година от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 огнестрелни оръжия на Ивайло Иванов, чието тяло беше открито в района на бившата хижа „Петрохан“. А през февруари 2023 г., на 20-годишният тогава Николай Златков е издадено разрешително за боен пистолет, става ясно още от информацията на прокуратурата. И до момента не става ясно защо е било необходимо на неправителствена организация да има толкова много оръжия.

По данни на свидетели „горските рейнджъри“ са разполагали с огромен арсенал от техника, сред която – освен луксозният кемпер с топ-оборудване за около 200 хил. евро, - дронове с нощно виждане, високопроходими джипове, и др. 

При огледа на изгорялата хижа са установени и множество материали с будистка религиозна насоченост, както и открита и литература и бележки на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики", съобщиха от прокуратурата. Разследващите разпространиха и клипове на огледа в хижата, в които се виждат стаи в хижата на Петрохан, която е обзаведена в будистки стил и е пълна с религиозни вещи, както и много литература на английски език. На един от шкафовете са залепени няколко листа, на единия е нарисуван козел, който се приема за символ на сатаната, на другите са написани стихове на английски за душата и извисяването.

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Властите показаха и кадри от камери около хижата, след като част от камерите в двора на сградата са записвали на собствени карти памет и информацията от тях е достъпна. По хронологичен ред първият запис е от около 10:00 ч. на 1 февруари. На него се вижда как ръководителят на сдружението си взима сбогом с тримата, намерени мъртви на следващия ден пред хижата. После Калушев и още двама души отпътуват с кемпера. 

Следващият запис е от 16:20 ч. на същия ден. На него се виждат тримата, които са останали в хижата, пред нея, заедно с едно куче. Единият от тях казва, че за него е било чест и другите му отговарят, че и за тях е било чест.  

Третият запис е от 20:40 ч. на същия ден и на него се вижда как трима мъже запалват огън в подземието на хижата. След като ръководителят на организацията тръгва от хижата на 1 февруари, чрез частни камери е установено, че в 11:14 ч. е минал през монтанското село Бързия, след това е засечен на изхода на Вършец, после на разклона за село Стояново, след това в село Бели Извор и по-късно влиза във Враца. В 12:41 ч. е засечен в село Челопек на изход от Враца в посока връх Околчица. 

В 10:08 часа на 1 февруари групата се разделя. Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър потеглят с кемпер към Врачанския Балкан. Останалите трима – Дечо Илиев, Пламен Станев и Ивайло Иванов, остават в хижата, където по-късно са открити простреляни и обгорени след умишлен палеж.

Източник: БГНЕС

До момента по казуса са назначени 18 съдебни експертизи, които са възложени на Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите, съобщи окръжният прокурор на София Христина Лулчева. По двете образувани досъдебни производства за намерените починали шестима души, според събраните до момента материали, една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство, обясни заместник-апелативният прокурор Наталия Николова.

Иззети са четири гилзи, които са изстреляни от оръжията, намерени при загиналите край хижа „Петрохан". По оръжията има ДНК само на починалите лица, едното от които е с две прострелни рани. Направили сме 11 експертизи – комплексна, балистична, ДНК, на електрическите уреди и други, каза Кремена Илиева, директор на Националния институт по криминалистика.

Официалният мотив, който МВР предлага, е "нестабилност в сдружението" и разочарование от "отношението на спонсорите".

51-годишният Калушев се оказа доста имотен. На 13 декември 2021 г. е придобил държавен терен от 5 декара земя около хижата от Министерството на земеделието срещу близо 4918 лева (около 2514 евро). Това съвпада с първия ден на поста на тогавашния министър Иван Иванов, макар по всяка вероятност процедурата да е подготвена от предходния служебен кабинет. Ден по-рано клетва полага правителството на Кирил Петков, което допълнително поставя сделката във фокус на обществен интерес. Справка на в. „24 часа“ в Имотния регистър показва, че през годините Калушев е бил собственик на поне 21 имота в страната. Част от тях са придобити чрез покупка, други чрез дарения или завещания, а някои впоследствие са продадени.

Най-значимият сред тях е хижа „Петрохан“, купена през януари 2020 г. за 96 000 лева от фирма, свързана с бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова. 

В множество постове в социалните мрежи се коментират религиозните убеждения на Ивайло Калушев, който е живял 8 години в Тибет и Мексико. „Хората от тази общност - пещерняци, алпинисти гмуркачи, те са малко по-особени и  търсят истината за живота след това. Впоследствие Ивайло Калушев се увлича по будизма, прекарал е известни време в Непал или в Тибет, но неговите учители го разочароват. Имал е много силно его и е искал той да бъде самият учител или „лама“ и постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност“, казва пред БТВ криминалният журналист Кирил Борисов. „Каквото и да се е случило, будизмът е противоположно на това“: Организации се разграничиха от издирвания „лама Иво“. „Тази реплика – сектантство, която беше казана и от председателя на ДАНС, и от главния прокурор, идва по това създаване на неговото течение в будизма, което е едно извращение на тази религия. Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота и с неговото учение, съчетано с разходки в природата, с гмуркане, медитация в пещери, които според мен само той знае, защото е един от най-добрите пещерняци у нас, така те ще бъдат по-добре обучени за живота, за истината и за Вселената, отколкото в традиционното училище“. Попитан дали всичко това може да говори за извършване на ритуално убийство или самоубийство край бившата хижа „Петрохан“, той обясни: „Твърде е възможно. 

На 11 февруари министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов обясни, че споразумението с организацията НАКЗТ на Калушев било сключено в пълен разрез с вътрешните правила на министерството, и че след Борислав Сандов били правени опити от МОСВ да прекрати споразумението, обаче хората от НАКЗТ не могло да бъдат намерени. Същевременно, по думите на Генов част от въпросните хора влизали въоръжени в министерството - "мисля, че е бил Ивайло Иванов, но нека оставим, хората са си имали законно оръжие". Питан дали това са слухове, екоминистърът отговори, че "колеги" в министерството го казали. "В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал (за еконарушение) от тази организация (НАКЗТ)", подчерта Генов. Той специално заяви, че от 2022 година в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото районът е труднодостъпен.

„Единственото, което мога да кажа, е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това.” Това коментира пред БНТ майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

Докато тече разследването по случая, хиляди потребители на социалните мрежи правят свои разследвания за всякакви конспиративни теории. Едните категорично не вярват на МВР, ДАНС и прокуратурата, другите - обратно. Лансират се версии от канали за трафик на дрога и бежанци, педофилска мрежа, конспирации от Москва, секта, включително и хипотезата, че мъртвите са видели и заснели нещо невиждано, което е довело до убийството им. От МВР и прокуратурата обявиха още в понеделник, че се разследват всички версии. 

Източник: БГНЕС    
