Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

З адържани са мъж и жена, в чийто дом са открити фентанил и хашиш, съобщиха от полицията във Варна. Акцията е реализирана по линия противодействие на разпространението на наркотични вещества.

Арестуваха 70-годишен с фентанил във Варна

Задържаният мъж е на 39 години, а жената – на 29 години. Двамата са варненци, криминално проявени и осъждани. Освен фентанил и хашиш, при обиска в дома им са намерени още електронна везна и пари.

При спецакция: Задържан е 43-годишен варненец с наркотици

Акцията е под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Двамата са задържани за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.