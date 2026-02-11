Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

П римата на българската попмузика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ на Министерството на външните работи на Република България, връчен от министъра в оставка Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството.

Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, в зала „Олимпия“ в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация.

Източник: МВнР

В словото си Георг Георгиев подчерта, че отличието - най-високото на МВнР, е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация.

Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България.

Искрено развълнувана Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път.

„Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие“, обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“, както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.

Почетният знак „Златна лаврова клонка“ е най-високото отличие на МВнР. Досега то е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница.

Лили Иванова е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с този приз.