Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Д игиталната медийна и технологична компания Нет Инфо, част от Нова Броудкастинг Груп, представи своята най-нова платформа – NewsBuild.ai . С нейна помощ ежедневната работа на уеб редакциите върви крачка напред, без компромис с качеството на журналистиката. AI продуктът на Нет Инфо е разработен в сътрудничество с глобалния опит на Google и консултантското звено на Financial Times - FT Strategies.

Основната задача на NewsBuild.ai е да автоматизира рутинните процеси, да разшири проучването, да обогати представянето и да освободи редактора за истинската журналистическа работа. Платформата контролира процеса на RAG (Retrieval-Augmented Generation), като гарантира използването на информация от архива на медията и официално проверени източници. Изкуственият интелект подготвя основата на материалите – факти, данни, хронология на събитията. Също така предлага и изготвя разяснения по темата, контекст, предистория и други елементи на качествения материал. Журналистът придава финалния смисъл и авторския прочит на историята.

Иновативната стратегия за развитие на Нет Инфо, съчетана с глобалния опит на Google и методиката на FT Strategies, ще подобри драстично оперативната ефективност на всяка уеб редакция и ще отключи журналистическия и креативен потенциал на редакторите. Проектът беше част от AI Launch Hub - глобална програма на Google News Initiative и FT Strategies за подпомагане на AI трансформацията в света на медиите.

В мащабната разработка на продукта са включени редакционните екипи на United Media, част от която е и Нова Броудкастинг Груп, от Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и Гърция. По този начин те превръщат спецификите на различните езици в стратегическо предимство.

“Най-интересната част за нас е намирането на бизнес приложения на AI иновациите. AI трансформацията в общия случай, извън силициевите еднорози, е намиране и интеграция на бизнес приложения. Това изисква преди всичко здрав разум и компетентен екип, какъвто ние имаме“, коментира Александър Варов – изпълнителен директор на Нет Инфо и ръководител на мултинационалния екип за дигитална реклама и приходи в United Media.

През февруари той и директорът „Съдържание“ на Нет Инфо Надя Ганчева са поканени да представят в Лондон новия продукт по време на програмата AI Launchpad, която е съвместна инициатива на FT Strategies и Google News Initiative. NewsBuild.ai е вече достъпна за клиенти и партньори.

За Нет Инфо

Нет Инфо е българска дигитална медийна и технологична компания, част от Нова Броудкастинг Груп, която достига до 85% от интернет потребителите в България, според данни на Гемиус за м. януари 2026 г. В портфолиото на компанията са някои от най-големите и посещавани сайтове – АБВ Поща, Nova.bg, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg, Pariteni.bg и др., както и платформите за разпространение на видео съдържание Vbox7 и NovaPlay. НетИнфо предоставя висококачествено съдържание, иновативни дигитални продукти и възможност за мобилност за потребителите във всеки един момент от ежедневието им.