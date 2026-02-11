Свят

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

11 февруари 2026, 12:40
Г еолози картографираха странна магнитна аномалия в Австралия и по зашеметяващо съвпадение тя изглежда поразително подобна на континента, под който се крие.

Аномалията сякаш притежава своя собствена версия на полуострова Куинсланд на север, достига най-широката си част в средата и има две разклонения, простиращи се надолу от източната и западната страна – всичко това зловещо напомня за уникалната форма на Австралия.

Самата аномалия се намира в Северната територия на Австралия и е заснета по време на аеромагнитно проучване, проведено от правителството. Малки самолети, оборудвани с магнитометри, са прелитали над земята на интервали от 400 метра.

Тези данни разкриват магнитната памет или остатъчната намагнетизираност на скалите под повърхността. В същността си, когато скалите се формират, магнитните минерали вътре в тях се „заключват“ в посоката, в която сочат в момента - подравнени с магнитното поле на Земята.

В продължение на милиони и милиарди години магнитното поле се променя по естествен път, докато полюсите се изместват и дори напълно се обръщат. Но скалите пазят запис на тази история и чрез измерване на малки вариации на различни места, геолозите могат да видят как са се променили както магнитното поле, така и геологията през вековете.

„Магнитните данни ни позволяват да виждаме през земята и да разберем геоложката архитектура, която иначе би останала напълно скрита“, казва Клайв Фос, геоучен в австралийската правителствена научна агенция CSIRO.

„Променящата се тектонична позиция на Австралия, съчетана с периодичните обръщания на магнитното поле на Земята, означава, че остатъчната намагнетизираност често сочи в неочаквани посоки, което изисква експертна интерпретация“.

В този случай така наречената „Австралийска магнитна аномалия“ произхожда от скали, образувани при вулканични изригвания преди повече от 1,5 милиарда години. Тези слоеве са осеяни с пясъчник от плитки морета и речни делти, а геоложките сили оттогава са нагънали и притиснали цялата структура в форма, която прилича на своя континентален съименник.

Новата карта е най-ясната досега, позволявайки на геолозите да видят по-фини детайли от подземния магнитен ландшафт с по-голяма прецизност.

„Моят колега, д-р Арън Дейвис, създаде иновативен алгоритъм за координатна мрежа, който пречисти набора от данни и произведе по-чисти и последователни изображения“, споделя Фос.

„Чрез подобряване на начина, по който обработваме и моделираме тези данни, можем да извлечем повече геоложка информация от всякога“.

Данните са достъпни в база данни с отворен достъп, поддържана от Geoscience Australia, за да могат учените да ги изследват свободно – и потенциално да идентифицират ценни нови находища на полезни изкопаеми.

Източник: sciencealert    
