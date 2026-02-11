7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

О т началото на периода, в който действа Законът за въвеждане на еврото в България, са извършени близо 7 000 проверки, съставени са около 700 акта и са издадени над 170 наказателни постановления, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев по време на изслушване пред народните представители.

По думите му, фактът че едва 10% от проверките завършват с нарушения, показва, че пазарът е спокоен и стабилен, а преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното.

Колячев обясни, че с ограничения административен капацитет КЗП не може да обхване всички населени места и търговци. Затова законът предоставя възможност и на НАП да упражнява контрол и да правоприлага, като съвместно е разработена стратегия за обхващане на най-малките населени места и рисковите сектори.

Днес проверките се провеждат съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и обхващат търговци на хранителни продукти, а в следващите дни ще бъдат проверявани и обекти с вендинг услуги и хотелиерски услуги.

„Нашето поведение на пазара дава резултати – търговците към момента са дисциплинирани“, заяви председателят на КЗП.

Колячев отбеляза и платформата „Колко струва“, в която търговците на хранителни продукти и аптечната мрежа ежедневно подават цените на 1500 продукта. Базата вече се натрупва повече от три месеца и позволява да се проследява движението на цените.

От институционална гледна точка към момента няма проблеми с въвеждането на еврото и с увеличението на основните стоки, добави той.