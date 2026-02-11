ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

И ма юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред европейския съд.

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Това заяви Александър Рашев от ИТН минути след като стана ясно, че Гюров е изборът на президента Илияна Йотова за служебен премиер.

Обрат на „Дондуков“ 2: Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

"Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност," предупреди юристът.