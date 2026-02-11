Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

"Сиатъл Сийхоукс" и "Ню Инглънд Пейтриътс" не бяха единствените, които отбелязаха „тъчдауни“ по време на уикенда на Супербоул.

49-годишният Орландо Блум беше забелязан в компанията на 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, докато двамата напускаха стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния, в неделя вечер. По информация на TMZ те са си тръгнали ръка за ръка след края на големия мач.

Звездата от „Карибски пирати“ изглеждаше спокоен, но се стараеше да остане незабелязан, като през по-голямата част от видеото лицето му беше скрито под черна шапка. Лаемел също демонстрира дискретност – тя беше облечена семпло в бяла тениска, широки каки панталони и кафяво яке, а русите ѝ кичури падаха върху лицето ѝ, сякаш за да се предпази от камерите.

По-рано същата вечер двамата са били забелязани да пристигат заедно на стадион „Левис“, съобщават източници пред „Дейли Мейл“. Според тях 178-сантиметровият модел е вървяла на няколко крачки пред актьора от „Властелинът на пръстените“.

Orlando Bloom leaves Super Bowl 2026 with much-younger Swiss model on his arm https://t.co/WHHXWtMUU1 pic.twitter.com/Q2mCXKhD7q — Page Six (@PageSix) February 10, 2026

Лаемел, която е работила като модел за водещи модни марки като L'Oréal, Vera Wang и Calvin Klein, е споделила и кадри от VIP ложата в Instagram Story в неделя вечер. Орландо Блум обаче не се появява на нито една от публикуваните снимки.

Появата на Блум с много по-младата швейцарска манекенка идва само месеци след раздялата му с годеницата му Кейти Пери през лятото. Блум и 41-годишната поп звезда, известна с хита „Firework“, бяха заедно близо десет години и имат дъщеря – 5-годишната Дейзи Даув.

„И двамата са изключително отдадени на това да поддържат семейната динамика“, коментира източник пред People през декември, като допълва, че за бившите партньори „всичко е приятелско и доста лесно“.

Съвсем наскоро Орландо Блум беше забелязан да празнува 49-ия си рожден ден в Колорадо. Източник, присъствал на празненствата в Аспен миналия месец, разказа пред Page Six, че актьорът от „Троя“ е бил „душата на компанията“.

Orlando Bloom exits the Super Bowl arm-in-arm with Swiss model Luisa Laemmel 😍



More deets: https://t.co/qeLemYGmyF



🎥: BACKGRID pic.twitter.com/t87D2gbRJ5 — TMZ (@TMZ) February 9, 2026

„Той беше на дансинга около три часа и свиреше конга“, споделя източникът. „Той е добър танцьор, вдигна ръце, свиваше юмруци като човек от Ню Джърси.“

„Хората му изпращаха поздрави наляво и надясно“, допълват те. „Той празнуваше рождения си ден с пълна сила.“