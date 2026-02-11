Любопитно

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

11 февруари 2026, 13:02
Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка
Източник: Getty Images

"Сиатъл Сийхоукс" и "Ню Инглънд Пейтриътс" не бяха единствените, които отбелязаха „тъчдауни“ по време на уикенда на Супербоул.

49-годишният Орландо Блум беше забелязан в компанията на 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, докато двамата напускаха стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния, в неделя вечер. По информация на TMZ те са си тръгнали ръка за ръка след края на големия мач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Звездата от „Карибски пирати“ изглеждаше спокоен, но се стараеше да остане незабелязан, като през по-голямата част от видеото лицето му беше скрито под черна шапка. Лаемел също демонстрира дискретност – тя беше облечена семпло в бяла тениска, широки каки панталони и кафяво яке, а русите ѝ кичури падаха върху лицето ѝ, сякаш за да се предпази от камерите.

По-рано същата вечер двамата са били забелязани да пристигат заедно на стадион „Левис“, съобщават източници пред „Дейли Мейл“. Според тях 178-сантиметровият модел е вървяла на няколко крачки пред актьора от „Властелинът на пръстените“.

Лаемел, която е работила като модел за водещи модни марки като L'Oréal, Vera Wang и Calvin Klein, е споделила и кадри от VIP ложата в Instagram Story в неделя вечер. Орландо Блум обаче не се появява на нито една от публикуваните снимки.

Появата на Блум с много по-младата швейцарска манекенка идва само месеци след раздялата му с годеницата му Кейти Пери през лятото. Блум и 41-годишната поп звезда, известна с хита „Firework“, бяха заедно близо десет години и имат дъщеря – 5-годишната Дейзи Даув.

„И двамата са изключително отдадени на това да поддържат семейната динамика“, коментира източник пред People през декември, като допълва, че за бившите партньори „всичко е приятелско и доста лесно“.

Съвсем наскоро Орландо Блум беше забелязан да празнува 49-ия си рожден ден в Колорадо. Източник, присъствал на празненствата в Аспен миналия месец, разказа пред Page Six, че актьорът от „Троя“ е бил „душата на компанията“.

„Той беше на дансинга около три часа и свиреше конга“, споделя източникът. „Той е добър танцьор, вдигна ръце, свиваше юмруци като човек от Ню Джърси.“

„Хората му изпращаха поздрави наляво и надясно“, допълват те. „Той празнуваше рождения си ден с пълна сила.“

Източник: pagesix.com    
Орландо Блум Луиза Лаемел Супербоул Нова връзка Модел Актьор Кейти Пери Стадион Левис Папараци Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 44 минути

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 49 минути

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

България Преди 1 час

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 1 час

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

Площад "Александър Невски" и едноименната катедрала в центъра на София

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

България Преди 1 час

Вносителите на предложението посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

България Преди 1 час

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 1 час

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

<p>Надпреварата за президентските избори във Франция през 2027 г. вече е в разгара си&nbsp;&nbsp;</p>

Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

Свят Преди 1 час

Кандидатите вече се позиционират, партиите се подготвят, а местните избори се използват като генерална репетиция за битката за Елисейския дворец

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

България Преди 1 час

Донорът е 57-годишен мъж от Силистра

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 2 часа

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 2 часа

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 2 часа

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 2 часа

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

България Преди 2 часа

По данни на Спешна помощ една жена е леко пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов"

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Кюстендилеца: Майсторе, много слабички твоите

Gong.bg

Хокеистка с неуспешен опит да се нареди до Марадона

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg