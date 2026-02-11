Свят

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

11 февруари 2026, 12:57
Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна
Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката
Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ
Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени
Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"
Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут
Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч
Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Ф ренският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви в интервю в сряда, че „не може да изключи“ възможността повече френски дипломати да са замесени в досиетата, свързани с Джефри Епстийн, след като стана ясно за бивш пратеник, който се предполага, че е имал близък контакт с осъдения сексуален престъпник.

Баро посочи, че твърденията за бившия френски дипломат, които се появиха във френските медии във вторник, са го подтикнали да подаде сигнал до правосъдната система, да стартира вътрешно разследване и дисциплинарна процедура, която може да засегне пожизнените привилегии на държавния служител, съобщи най-висшият френски дипломат в публикация в X.

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

В интервюто си за френската радиостанция RTL в сряда Баро отбеляза, че публикуването на 3 милиона документа от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с Джефри Епстийн, показва „опити за влияние или може би намеса в политиката на европейски страни и дори, може би, във френската политика.“

Вижте в нашата галерия: Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка:

Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка
10 снимки
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя

Последните развития по случая Епстийн вече имат сериозни последствия във Франция.

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Най-публичната фигура, оказала се въвлечена в скандала, е бившият министър на културата Жак Ланг, широко смятан за един от най-влиятелните политици, заемали тази длъжност. Ланг подаде оставка като президент на Института за арабския свят в Париж след последните разкрития за неговите и семейните му финансови връзки с Епстийн. Ланг първоначално призна тези връзки в интервю за POLITICO през 2020 г., но миналата седмица каза пред изданието, че „никога не е знаел за престъпленията на Епстийн.“

Вижте в нашата галерия: Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ:

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
4 снимки
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Източник: POLITICO    
Досиетата Епстийн Френски дипломати Жан Ноел Баро Разследване във Франция Джефри Епстайн Политически скандал Министър на външните работи Жак Ланг Правосъдна процедура Влияние в политиката
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 49 минути

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 55 минути

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

България Преди 1 час

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 1 час

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

Площад "Александър Невски" и едноименната катедрала в центъра на София

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

България Преди 1 час

Вносителите на предложението посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

България Преди 1 час

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за следващите дни обещава неочаквани събития, които могат да променят настроенията, плановете и финансовите перспективи

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 1 час

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

<p>Надпреварата за президентските избори във Франция през 2027 г. вече е в разгара си&nbsp;&nbsp;</p>

Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

Свят Преди 1 час

Кандидатите вече се позиционират, партиите се подготвят, а местните избори се използват като генерална репетиция за битката за Елисейския дворец

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

България Преди 1 час

Донорът е 57-годишен мъж от Силистра

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 2 часа

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 2 часа

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 2 часа

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 2 часа

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

България Преди 2 часа

По данни на Спешна помощ една жена е леко пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов"

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Кюстендилеца: Майсторе, много слабички твоите

Gong.bg

Хокеистка с неуспешен опит да се нареди до Марадона

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg