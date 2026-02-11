Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Ф ренският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви в интервю в сряда, че „не може да изключи“ възможността повече френски дипломати да са замесени в досиетата, свързани с Джефри Епстийн, след като стана ясно за бивш пратеник, който се предполага, че е имал близък контакт с осъдения сексуален престъпник.

Баро посочи, че твърденията за бившия френски дипломат, които се появиха във френските медии във вторник, са го подтикнали да подаде сигнал до правосъдната система, да стартира вътрешно разследване и дисциплинарна процедура, която може да засегне пожизнените привилегии на държавния служител, съобщи най-висшият френски дипломат в публикация в X.

В интервюто си за френската радиостанция RTL в сряда Баро отбеляза, че публикуването на 3 милиона документа от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с Джефри Епстийн, показва „опити за влияние или може би намеса в политиката на европейски страни и дори, може би, във френската политика.“

Последните развития по случая Епстийн вече имат сериозни последствия във Франция.

Най-публичната фигура, оказала се въвлечена в скандала, е бившият министър на културата Жак Ланг, широко смятан за един от най-влиятелните политици, заемали тази длъжност. Ланг подаде оставка като президент на Института за арабския свят в Париж след последните разкрития за неговите и семейните му финансови връзки с Епстийн. Ланг първоначално призна тези връзки в интервю за POLITICO през 2020 г., но миналата седмица каза пред изданието, че „никога не е знаел за престъпленията на Епстийн.“