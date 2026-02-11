Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

С амолет с 55 души на борда излезе извън пистата и се разби в океана, след като „технически проблем“ наложи аварийно кацане в Сомалия.

Инцидентът е станал във вторник, 10 февруари. Сомалийската администрация за гражданска авиация (SCAA) съобщи в прессъобщение, че самолетът е „преминал“ края на пистата на международното летище „Могадишу Аден Абдуле“ (AAIA) около 13:17 ч. местно време.

В резултат на това машината на авиокомпания Starsky Aviation е катастрофирала в плитките води на океана, се казва в изявление на Мисията на Африканския съюз за подкрепа и стабилизиране в Сомалия.

В изявлението, преведено от оригиналния сомалийски език, се посочва: „Самолетът е развил механичен проблем около 15 минути след началото на полета и се е опитал да се върне в Могадишу, където се е разбил в морето“.

Потвърждава се, че „няма жертви, а на ранените е оказана незабавно медицинска помощ“. Главният изпълнителен директор на Starsky Aviation Ахмед Нур заяви в изявление, получено от Associated Press, че „няма ранени, няма загинали“ и че са нанесени щети единствено по самолета.

„С облекчение потвърждаваме, че всички пътници и членове на екипажа са в безопасност. В ход са разследвания, за да се установи какво е причинило техническия проблем, довел до аварийното кацане“, заяви говорителят на Starsky Хасан Мохамед Аден пред BBC.

„Бързото и спокойно вземане на решения от пилота изигра решаваща роля за осигуряване на безопасността на всички на борда и ние го поздравяваме за начина, по който се справи със ситуацията“, добави той.

На снимки, споделени в социалната мрежа X от Мисията на Африканския съюз за подкрепа и стабилизиране в Сомалия, се виждат спасителни екипи, разположени около самолета в плитките води край брега.

„Съответните държавни агенции са на място и се провежда разследване на причините за инцидента“, се казва още в прессъобщението на SCAA.

„SCAA работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани институции, за да събере и оцени цялата необходима информация“.

В заключение от администрацията посочват: „Допълнителни актуализации ще бъдат предоставени, когато имаме повече подробности“.