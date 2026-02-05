Как Европа може да загуби "войната за Гренландия" заради дезинформацията на САЩ

Д оналд Тръмп засега се отказа от заплахата си да завземе Гренландия със сила, но в интернет "войната" тепърва започва.

През януари президентът на Съединените щати шокира Европа със заплахи за мита, за да подкрепи претенциите си за право да притежава Гренландия, автономна територия на Кралство Дания.

Макар интензитетът на тези заплахи засега да е отслабнал, датски и европейски официални лица казват, че малкият остров остава уязвим за силата, която администрацията на САЩ упражнява онлайн.

С население под 60 000 души дори най-малката капка дезинформация може бързо да се разпространи и значително да повлияе на общественото мнение, особено когато фалшивият наратив не идва от анонимни руски тролски ферми, а от най-могъщия политик в западния свят.

"Гренландия е цел на кампании за влияние от различен тип", каза датският министър на правосъдието Петер Хумелгор пред POLITICO , като една от целите на подобни кампании е "да се създаде разделение в отношенията между Дания и Гренландия".

През последната година дезинформацията в Гренландия се е увеличила, заяви Томас Хедин, главен редактор на датската платформа за проверка на факти TjekDet.

Макар притокът да няма характер на "структурирана кампания", включително от страна на Русия, Хедин даде като пример за дезинформация идеята, че САЩ могат да купят Гренландия, послание, повтаряно от Тръмп, но което е невъзможно според датската конституция, подчерта той.

Фактът, че Гренландия не е част от Европейския съюз, означава, че законът на ЕС за социалните мрежи, който задължава платформите да отчитат и ограничават заплахите от дезинформация за обществения дебат, не се прилага на територията на Гренландия, съобщи датското министерство на цифровизацията.

Докато проучванията показват, че гренландците все още подкрепят интеграцията с Европа, германският евродепутат от Зелените Сергей Лагодински заяви, че ЕС трябва да се подготви за "нов тип хибридна конфронтация" около острова.

"Вече не става дума за борба с руски тролове, които се опитват да хакнат системата. Ако са насочени срещу ЕС и Гренландия, кампаниите за дезинформация в американските платформи самите се превръщат в система", каза той.

Узряла за експлоатация

Отношенията между Дания и Гренландия са особено податливи на манипулации, заяви Сигне Равн-Хьойгаард, съосновател и изпълнителен директор на базирания в Дания Digital Infrastructure Think Tank, която е направила анализ на средата за дезинформация в Гренландия.

С население, сравнимо с това на община в Брюксел, новините в Гренландия се разпространяват бързо и има малко медии, които могат да опровергават информация. Повечето хора разчитат на Facebook, каза Равн-Хьойгаард. Само с няколко споделяния фалшива новина може да достигне до цялото население.

"Това е напълно различно от ситуацията в Дания", каза тя. Ако в град с 20 000 души 5 000 повярват на нещо невярно, "това не е опасност за демокрацията на Дания". Но в Гренландия "първо това много бързо ще стигне до всички и второ - представлява голям процент от населението", обясни тя.

Организирани чуждестранни кампании за намеса засега не са се появили в Гренландия, според двама изследователи, с които POLITICO е разговарял, но дезинформацията вече се разпространява.

Двама членове на гренландското правителство, министърът на рибарството Петер Борг и министърът на труда Аккалуак Егеде, призоваха обществото в социалните мрежи да "стои единно" срещу заплахите от страна на САЩ.

И евродепутати вдигнаха тревога. Представителката на Зелените Александра Гезе заяви, че трябва да се "очакват операции за влияние с използване на най-съвременни пропагандни кампании, както и кампании за омраза и тормоз срещу политически фигури в Гренландия и Дания".

Прозрачност

Макар Дания да казва, че няма правно задължение да прилага на територията на Гренландия закона на ЕС за платформите, Акта за цифровите услуги (DSA), няколко законодатели смятат, че това трябва да се промени.

Гезе заяви, че ЕС трябва да наложи закона, като "гарантира, че алгоритмите уважават избора на потребителите, вместо да действат в интерес на същите технологични олигарси, които инвестират в минералите на Гренландия".

Това е на фона на факта, че досега ЕС трудно показва осезаеми резултати другаде. Европейската комисия все още не е приключила нито едно от разследванията си за рискове за изборите и обществения дебат, въпреки че има открити процедури срещу четири платформи, включително Facebook и Instagram на Meta, TikTok и X.

Освен да накара платформите да променят системите си, DSA може да помогне и за въвеждане на прозрачност в онлайн екосистемата. Законът изисква платформите да бъдат прозрачни относно платените реклами и данните, нещо, което липсва в Гренландия, каза Равн-Хьойгаард.

Тя даде пример с платени реклами във Facebook преди изборите в територията през март 2025 г., които не са били налични в базата данни за прозрачност на платформата.

Лагодински заяви, че ЕС трябва да създаде "ad hoc експертна група, изрично фокусирана върху Гренландия".

Брюксел също трябва да увеличи подкрепата за мрежи за проверка на факти и организации на гражданското общество, каза той, подобно на помощта, която се предоставя в страни като Молдова и Украйна.